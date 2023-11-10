Разведка Эстонии признала превосходство России в зоне СВО

Вооруженные силы России забрали инициативу в ЛНР и ДНР в свои руки и продолжают атаковать с высокой интенсивностью. Об этом рассказали в разведывательном центре Сил обороны Эстонии.
«К сегодняшнему дню россияне завладели инициативой в ЛНР и ДНР», — передает сообщение центра РИА Новости. Там добавили, что российские силы провели интенсивные атаки на двух фронтовых участках: в зоне Авдеевка-Марьинка в ДНР и в зоне Купянск-Сватово в ЛНР. В течение последней недели российские силы в среднем атаковали по 64 раза в сутки, обладая достаточным количеством живой силы и техники, чтобы поддерживать украинские войска в состоянии постоянного напряжения.
Эстонская разведка также подчеркнула, что приоритетной задачей для России остается установление полного контроля в ЛНР и ДНР в пределах их административных границ. Разведчики не исключают возможного скорого освобождения города Авдеевка силами ВС РФ, предполагая, что этот участок фронта может стать ключевым. Это, в свою очередь, позволит создать буферную зону перед Донецком и откроет дополнительные логистические пути, заключили в разведывательном центре.
Под Красным Лиманом российская армия укрепила свои позиции, ослабив украинские вооруженные силы. Такое развитие событий усложняет ВСУ отражение атак со стороны российской армии.
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