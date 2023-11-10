Разведка Эстонии признала превосходство России в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, десант на броне
Российские военные захватили инициативу в ЛНР и ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России забрали инициативу в ЛНР и ДНР в свои руки и продолжают атаковать с высокой интенсивностью. Об этом рассказали в разведывательном центре Сил обороны Эстонии.

«К сегодняшнему дню россияне завладели инициативой в ЛНР и ДНР», — передает сообщение центра РИА Новости. Там добавили, что российские силы провели интенсивные атаки на двух фронтовых участках: в зоне Авдеевка-Марьинка в ДНР и в зоне Купянск-Сватово в ЛНР. В течение последней недели российские силы в среднем атаковали по 64 раза в сутки, обладая достаточным количеством живой силы и техники, чтобы поддерживать украинские войска в состоянии постоянного напряжения.

Эстонская разведка также подчеркнула, что приоритетной задачей для России остается установление полного контроля в ЛНР и ДНР в пределах их административных границ. Разведчики не исключают возможного скорого освобождения города Авдеевка силами ВС РФ, предполагая, что этот участок фронта может стать ключевым. Это, в свою очередь, позволит создать буферную зону перед Донецком и откроет дополнительные логистические пути, заключили в разведывательном центре.

Под Красным Лиманом российская армия укрепила свои позиции, ослабив украинские вооруженные силы. Такое развитие событий усложняет ВСУ отражение атак со стороны российской армии.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России забрали инициативу в ЛНР и ДНР в свои руки и продолжают атаковать с высокой интенсивностью. Об этом рассказали в разведывательном центре Сил обороны Эстонии. «К сегодняшнему дню россияне завладели инициативой в ЛНР и ДНР», — передает сообщение центра РИА Новости. Там добавили, что российские силы провели интенсивные атаки на двух фронтовых участках: в зоне Авдеевка-Марьинка в ДНР и в зоне Купянск-Сватово в ЛНР. В течение последней недели российские силы в среднем атаковали по 64 раза в сутки, обладая достаточным количеством живой силы и техники, чтобы поддерживать украинские войска в состоянии постоянного напряжения. Эстонская разведка также подчеркнула, что приоритетной задачей для России остается установление полного контроля в ЛНР и ДНР в пределах их административных границ. Разведчики не исключают возможного скорого освобождения города Авдеевка силами ВС РФ, предполагая, что этот участок фронта может стать ключевым. Это, в свою очередь, позволит создать буферную зону перед Донецком и откроет дополнительные логистические пути, заключили в разведывательном центре. Под Красным Лиманом российская армия укрепила свои позиции, ослабив украинские вооруженные силы. Такое развитие событий усложняет ВСУ отражение атак со стороны российской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...