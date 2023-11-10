Разведка Эстонии признала превосходство России в зоне СВО

10 ноября 2023 в 21:53 Размер текста - 17 +

Российские военные захватили инициативу в ЛНР и ДНР Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России забрали инициативу в ЛНР и ДНР в свои руки и продолжают атаковать с высокой интенсивностью. Об этом рассказали в разведывательном центре Сил обороны Эстонии. «К сегодняшнему дню россияне завладели инициативой в ЛНР и ДНР», — передает сообщение центра РИА Новости. Там добавили, что российские силы провели интенсивные атаки на двух фронтовых участках: в зоне Авдеевка-Марьинка в ДНР и в зоне Купянск-Сватово в ЛНР. В течение последней недели российские силы в среднем атаковали по 64 раза в сутки, обладая достаточным количеством живой силы и техники, чтобы поддерживать украинские войска в состоянии постоянного напряжения. Эстонская разведка также подчеркнула, что приоритетной задачей для России остается установление полного контроля в ЛНР и ДНР в пределах их административных границ. Разведчики не исключают возможного скорого освобождения города Авдеевка силами ВС РФ, предполагая, что этот участок фронта может стать ключевым. Это, в свою очередь, позволит создать буферную зону перед Донецком и откроет дополнительные логистические пути, заключили в разведывательном центре. Под Красным Лиманом российская армия укрепила свои позиции, ослабив украинские вооруженные силы. Такое развитие событий усложняет ВСУ отражение атак со стороны российской армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы России забрали инициативу в ЛНР и ДНР в свои руки и продолжают атаковать с высокой интенсивностью. Об этом рассказали в разведывательном центре Сил обороны Эстонии. «К сегодняшнему дню россияне завладели инициативой в ЛНР и ДНР», — передает сообщение центра РИА Новости. Там добавили, что российские силы провели интенсивные атаки на двух фронтовых участках: в зоне Авдеевка-Марьинка в ДНР и в зоне Купянск-Сватово в ЛНР. В течение последней недели российские силы в среднем атаковали по 64 раза в сутки, обладая достаточным количеством живой силы и техники, чтобы поддерживать украинские войска в состоянии постоянного напряжения. Эстонская разведка также подчеркнула, что приоритетной задачей для России остается установление полного контроля в ЛНР и ДНР в пределах их административных границ. Разведчики не исключают возможного скорого освобождения города Авдеевка силами ВС РФ, предполагая, что этот участок фронта может стать ключевым. Это, в свою очередь, позволит создать буферную зону перед Донецком и откроет дополнительные логистические пути, заключили в разведывательном центре. Под Красным Лиманом российская армия укрепила свои позиции, ослабив украинские вооруженные силы. Такое развитие событий усложняет ВСУ отражение атак со стороны российской армии.