Подоляк предрек споры Украины со странами ЕС на примере Польши

Споры Украины на фоне отстаивания собственных экономических интересов будут возникать не только с Польшей, но и другими европейскими странами. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Моменты будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться вопреки внутренним общеевропейским правилам все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере», — высказал свое мнение советник интервью украинскому телеканалу. Он считает, что Украине нужно «давить в своих интересах», при этом он надеется на дальнейшее экономическое сотрудничество с Польшей.
Как ранее сообщал телеканал 360, Польша начала «душить» украинскую экономику из-за конфликта со страной. Причиной стала задержка польскими таможенниками экспорта украинских товаров.
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