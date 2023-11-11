Подоляк предрек споры Украины со странами ЕС на примере Польши

12 ноября 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

По мнению Михаила Подоляки, Украине нужно «давить в своих интересах» европейские страны Фото: Официальный сайт президента Украины Споры Украины на фоне отстаивания собственных экономических интересов будут возникать не только с Польшей, но и другими европейскими странами. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Моменты будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться вопреки внутренним общеевропейским правилам все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере», — высказал свое мнение советник интервью украинскому телеканалу. Он считает, что Украине нужно «давить в своих интересах», при этом он надеется на дальнейшее экономическое сотрудничество с Польшей. Как ранее сообщал телеканал 360, Польша начала «душить» украинскую экономику из-за конфликта со страной. Причиной стала задержка польскими таможенниками экспорта украинских товаров.

Споры Украины на фоне отстаивания собственных экономических интересов будут возникать не только с Польшей, но и другими европейскими странами. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Моменты будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться вопреки внутренним общеевропейским правилам все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере», — высказал свое мнение советник интервью украинскому телеканалу. Он считает, что Украине нужно «давить в своих интересах», при этом он надеется на дальнейшее экономическое сотрудничество с Польшей. Как ранее сообщал телеканал 360, Польша начала «душить» украинскую экономику из-за конфликта со страной. Причиной стала задержка польскими таможенниками экспорта украинских товаров.