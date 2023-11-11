11 ноября 2023

Подоляк предрек споры Украины со странами ЕС на примере Польши

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
По мнению Михаила Подоляки, Украине нужно «давить в своих интересах» европейские страны Фото:

Споры Украины на фоне отстаивания собственных экономических интересов будут возникать не только с Польшей, но и другими европейскими странами. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Моменты будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться вопреки внутренним общеевропейским правилам все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере», — высказал свое мнение советник интервью украинскому телеканалу. Он считает, что Украине нужно «давить в своих интересах», при этом он надеется на дальнейшее экономическое сотрудничество с Польшей.

Как ранее сообщал телеканал 360, Польша начала «душить» украинскую экономику из-за конфликта со страной. Причиной стала задержка польскими таможенниками экспорта украинских товаров.

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Споры Украины на фоне отстаивания собственных экономических интересов будут возникать не только с Польшей, но и другими европейскими странами. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Моменты будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться вопреки внутренним общеевропейским правилам все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере», — высказал свое мнение советник интервью украинскому телеканалу. Он считает, что Украине нужно «давить в своих интересах», при этом он надеется на дальнейшее экономическое сотрудничество с Польшей. Как ранее сообщал телеканал 360, Польша начала «душить» украинскую экономику из-за конфликта со страной. Причиной стала задержка польскими таможенниками экспорта украинских товаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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