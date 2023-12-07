Путин: РФ готова сотрудничать с Китаем по военным технологиям

Владимир Путин сообщил о желании расширить сотрудничество с Китаем
Россия готова наладить сотрудничество с Китаем по военным технологиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!»
«Значит первое, что касается Китая непосредственно, мы готовы кооперироваться во всех областях, у нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий», — сказал Владимир Путин. Прямой эфир форума шел на телеканале «Россия 24».
На данный момент товарооборот России и Китая за 11 месяцев достиг рекордных показателей. Путин отмечал, что такие показатели его впечатляют, сообщает RT.
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