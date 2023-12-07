Путин: РФ готова сотрудничать с Китаем по военным технологиям

07 декабря 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил о желании расширить сотрудничество с Китаем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия готова наладить сотрудничество с Китаем по военным технологиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» «Значит первое, что касается Китая непосредственно, мы готовы кооперироваться во всех областях, у нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий», — сказал Владимир Путин. Прямой эфир форума шел на телеканале «Россия 24». На данный момент товарооборот России и Китая за 11 месяцев достиг рекордных показателей. Путин отмечал, что такие показатели его впечатляют, сообщает RT.

Россия готова наладить сотрудничество с Китаем по военным технологиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» «Значит первое, что касается Китая непосредственно, мы готовы кооперироваться во всех областях, у нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий», — сказал Владимир Путин. Прямой эфир форума шел на телеканале «Россия 24». На данный момент товарооборот России и Китая за 11 месяцев достиг рекордных показателей. Путин отмечал, что такие показатели его впечатляют, сообщает RT.