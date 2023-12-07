Путин: РФ готова сотрудничать с Китаем по военным технологиям

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин сообщил о желании расширить сотрудничество с Китаем Фото:

Россия готова наладить сотрудничество с Китаем по военным технологиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!»

«Значит первое, что касается Китая непосредственно, мы готовы кооперироваться во всех областях, у нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий», — сказал Владимир Путин. Прямой эфир форума шел на телеканале «Россия 24».

На данный момент товарооборот России и Китая за 11 месяцев достиг рекордных показателей. Путин отмечал, что такие показатели его впечатляют, сообщает RT.

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Россия готова наладить сотрудничество с Китаем по военным технологиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» «Значит первое, что касается Китая непосредственно, мы готовы кооперироваться во всех областях, у нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий», — сказал Владимир Путин. Прямой эфир форума шел на телеканале «Россия 24». На данный момент товарооборот России и Китая за 11 месяцев достиг рекордных показателей. Путин отмечал, что такие показатели его впечатляют, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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