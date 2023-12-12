Минтруд запретил заключать трудовые договора с сотрудниками, уехавшими из РФ

12 декабря 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

Трудовые отношения могут быть обеспечены только в пределах государства, считают в Минтруда Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Заключение трудовых договоров с сотрудниками, уехавшими из России, недопустимо. Об этом говорится в разъясняющем письме Минтруда, подписанном государственным советником Дмитрием Мыльниковым. «<…> Заключение трудового договора с работающими из-за рубежа гражданами недопустимо. <…> Постоянное сотрудничество с гражданами, находящимися за пределами РФ, компании могут осуществлять в рамках гражданско-правовых отношений с учетом особенностей как российского, так и зарубежного законодательства», — пояснили в министерстве, пишут «Известия». Трудовые отношения в полной мере могут быть обеспечены только в пределах государства. В других странах действуют иные налоговые требования и нормы охраны труда, уверены в ведомстве. Минтруд не может обязать работодателей не заключать договоры с релокантами. В трудовом кодексе нет запрета на дистанционную работу, отмечает консультант ЮК «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Токарев. Но при трудовых отношениях с работающими за рубежом сотрудниками могут возникнуть проблемы с начислением зарплат или техникой безопасности. Минцифры России в декабре начало проводить с представителями ассоциаций и компаний совещания по вопросу возвращения в страну IT-специалистов. Речь идет о частичной оплате «обратной релокации», а также повышении НДФЛ с 13% до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заключение трудовых договоров с сотрудниками, уехавшими из России, недопустимо. Об этом говорится в разъясняющем письме Минтруда, подписанном государственным советником Дмитрием Мыльниковым. «<…> Заключение трудового договора с работающими из-за рубежа гражданами недопустимо. <…> Постоянное сотрудничество с гражданами, находящимися за пределами РФ, компании могут осуществлять в рамках гражданско-правовых отношений с учетом особенностей как российского, так и зарубежного законодательства», — пояснили в министерстве, пишут «Известия». Трудовые отношения в полной мере могут быть обеспечены только в пределах государства. В других странах действуют иные налоговые требования и нормы охраны труда, уверены в ведомстве. Минтруд не может обязать работодателей не заключать договоры с релокантами. В трудовом кодексе нет запрета на дистанционную работу, отмечает консультант ЮК «Лемчик, Крупский и партнеры» Андрей Токарев. Но при трудовых отношениях с работающими за рубежом сотрудниками могут возникнуть проблемы с начислением зарплат или техникой безопасности. Минцифры России в декабре начало проводить с представителями ассоциаций и компаний совещания по вопросу возвращения в страну IT-специалистов. Речь идет о частичной оплате «обратной релокации», а также повышении НДФЛ с 13% до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами, пишет RT.