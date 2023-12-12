Lamoda открыла первые собственные магазины

12 декабря 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Первые магазины открылись в формате аутлет Фото: Размик Закарян © URA.RU Онлайн-компания Lamoda открыла собственные магазины. Они числятся под брендом Lamoda Sport. Первыми открылись точки в формате аутлет. В них можно купить товары от таких брендов, как Reebok, Adidas и Puma. До конца года планируется запустить и другие форматы, в том числе со спортивными товарами для детей. Об этом сообщили в компании. «Lamoda <…> начинает открытие сети розничных магазинов спортивных товаров под собственным брендом Lamoda Sport», — передает РИА Новости слова компании. Известно, что первые магазины открылись в формате аутлет. Как уточняют в компании, магазины начали свою работу в Мытищах в ТРЦ XL и Москве. Также в Санкт-Петербурге 19 декабря откроется Lamoda Sport Outlet ТРЦ «Орион». В данном магазине будет представлена спортивная одежда и обувь из прошлых коллекций. Они будут продаваться по сниженным ценам. В них можно будет купить товары от Adidas, Puma, Reebok. Известно, что до конца года откроются магазины и других форматов. Например, Lamoda Sport Kids. В них будет продаваться спортивная одежда и обувь для подростков и детей. А также Lamoda Sport Urban. Он будет создан для фанатов уличного стиля. Ранее сообщалось, что Lamoda арендует магазины бренда Adidas в РФ. Компания будет начинать в них торговлю до конца 2023 года. В течение трех лет Lamoda планирует открыть 300 магазинов. Статс-секретарь замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что в точках будут продаваться н только товары от Adidas. Компания является мультибрендовым магазином. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Онлайн-компания Lamoda открыла собственные магазины. Они числятся под брендом Lamoda Sport. Первыми открылись точки в формате аутлет. В них можно купить товары от таких брендов, как Reebok, Adidas и Puma. До конца года планируется запустить и другие форматы, в том числе со спортивными товарами для детей. Об этом сообщили в компании. «Lamoda <…> начинает открытие сети розничных магазинов спортивных товаров под собственным брендом Lamoda Sport», — передает РИА Новости слова компании. Известно, что первые магазины открылись в формате аутлет. Как уточняют в компании, магазины начали свою работу в Мытищах в ТРЦ XL и Москве. Также в Санкт-Петербурге 19 декабря откроется Lamoda Sport Outlet ТРЦ «Орион». В данном магазине будет представлена спортивная одежда и обувь из прошлых коллекций. Они будут продаваться по сниженным ценам. В них можно будет купить товары от Adidas, Puma, Reebok. Известно, что до конца года откроются магазины и других форматов. Например, Lamoda Sport Kids. В них будет продаваться спортивная одежда и обувь для подростков и детей. А также Lamoda Sport Urban. Он будет создан для фанатов уличного стиля. Ранее сообщалось, что Lamoda арендует магазины бренда Adidas в РФ. Компания будет начинать в них торговлю до конца 2023 года. В течение трех лет Lamoda планирует открыть 300 магазинов. Статс-секретарь замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что в точках будут продаваться н только товары от Adidas. Компания является мультибрендовым магазином.