Путин подписал закон о штрафе за нарушения при размещении личных данных

12 декабря 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал закон о введении штрафа в размере до 1,5 млн рублей за нарушения при обращении личных данных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал новый закон, предусматривающий введение штрафов в размере до 1,5 миллиона рублей за нарушение правил размещения личных данных. Также закон предусматривает штраф за нарушения при обращении биометрических персональных данных. «Путин подписал закон о штрафах до 1,5 млн рублей за нарушение размещения личных данных», — сообщает telegram-канал «Комсомольской правды». Там добавили, что этот закон также включает в себя штрафы до одного миллиона рублей за нарушения, связанные с обращением биометрических персональных данных.

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, предусматривающий введение штрафов в размере до 1,5 миллиона рублей за нарушение правил размещения личных данных. Также закон предусматривает штраф за нарушения при обращении биометрических персональных данных. «Путин подписал закон о штрафах до 1,5 млн рублей за нарушение размещения личных данных», — сообщает telegram-канал «Комсомольской правды». Там добавили, что этот закон также включает в себя штрафы до одного миллиона рублей за нарушения, связанные с обращением биометрических персональных данных.