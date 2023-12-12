Путин подписал закон о штрафе за нарушения при размещении личных данных

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин подписал закон о введении штрафа в размере до 1,5 млн рублей за нарушения при обращении личных данных Фото:

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, предусматривающий введение штрафов в размере до 1,5 миллиона рублей за нарушение правил размещения личных данных. Также закон предусматривает штраф за нарушения при обращении биометрических персональных данных.

«Путин подписал закон о штрафах до 1,5 млн рублей за нарушение размещения личных данных», — сообщает telegram-канал «Комсомольской правды». Там добавили, что этот закон также включает в себя штрафы до одного миллиона рублей за нарушения, связанные с обращением биометрических персональных данных.

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Президент России Владимир Путин подписал новый закон, предусматривающий введение штрафов в размере до 1,5 миллиона рублей за нарушение правил размещения личных данных. Также закон предусматривает штраф за нарушения при обращении биометрических персональных данных. «Путин подписал закон о штрафах до 1,5 млн рублей за нарушение размещения личных данных», — сообщает telegram-канал «Комсомольской правды». Там добавили, что этот закон также включает в себя штрафы до одного миллиона рублей за нарушения, связанные с обращением биометрических персональных данных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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