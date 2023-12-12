Путин подписал закон о штрафе за нарушения при размещении личных данных

Владимир Путин подписал закон о введении штрафа в размере до 1,5 млн рублей за нарушения при обращении личных данных
Президент России Владимир Путин подписал новый закон, предусматривающий введение штрафов в размере до 1,5 миллиона рублей за нарушение правил размещения личных данных. Также закон предусматривает штраф за нарушения при обращении биометрических персональных данных.
«Путин подписал закон о штрафах до 1,5 млн рублей за нарушение размещения личных данных», — сообщает telegram-канал «Комсомольской правды». Там добавили, что этот закон также включает в себя штрафы до одного миллиона рублей за нарушения, связанные с обращением биометрических персональных данных.
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