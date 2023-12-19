Из-под экспортных курсовых пошлин выведут лекарства, зефир и пастилу

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Из-под экспортных курсовых пошлин также выведут фармацевтические субстанции Фото:

Лекарства, зефир, пастилу, бытовые изделия из металлов и многое другое выведут из-под экспортных курсовых пошлин. Данное предложение было сформировано для поддержания привлекательности экспортных поставок. Об этом сообщает правительство России.

«Из-под действия так называемых курсовых экспортных пошлин будут выведены товары, зависимые от импорта ключевых компонентов, а также отдельных высокотехнологических товаров», — передает правительство страны. Известно, что пошлинами не будут облагаться зефир, пастила, бытовые изделия из металлов, химическая продукция. А также соевый белковый протеин, фармацевтические субстанции и лекарства.

Данные изменения предложили Минпромторг, Минсельхоз и Минэкономразвития. Они могут вступить в силу во второй половине января 2024 года. Предложения были сформированы для сохранения приемлемого уровня рентабельности компаний. А также для поддержания привлекательности экспортных поставок.

Ранее сообщалось, что не будут облагаться пошлинами товары дешевле 200 евро (примерно 20 тысяч рублей), часть продукции из магазинов duty free и изделия для личного пользования. Данный протокол был подписан первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

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Лекарства, зефир, пастилу, бытовые изделия из металлов и многое другое выведут из-под экспортных курсовых пошлин. Данное предложение было сформировано для поддержания привлекательности экспортных поставок. Об этом сообщает правительство России. «Из-под действия так называемых курсовых экспортных пошлин будут выведены товары, зависимые от импорта ключевых компонентов, а также отдельных высокотехнологических товаров», — передает правительство страны. Известно, что пошлинами не будут облагаться зефир, пастила, бытовые изделия из металлов, химическая продукция. А также соевый белковый протеин, фармацевтические субстанции и лекарства. Данные изменения предложили Минпромторг, Минсельхоз и Минэкономразвития. Они могут вступить в силу во второй половине января 2024 года. Предложения были сформированы для сохранения приемлемого уровня рентабельности компаний. А также для поддержания привлекательности экспортных поставок. Ранее сообщалось, что не будут облагаться пошлинами товары дешевле 200 евро (примерно 20 тысяч рублей), часть продукции из магазинов duty free и изделия для личного пользования. Данный протокол был подписан первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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