Из-под экспортных курсовых пошлин выведут лекарства, зефир и пастилу

19 декабря 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Из-под экспортных курсовых пошлин также выведут фармацевтические субстанции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лекарства, зефир, пастилу, бытовые изделия из металлов и многое другое выведут из-под экспортных курсовых пошлин. Данное предложение было сформировано для поддержания привлекательности экспортных поставок. Об этом сообщает правительство России. «Из-под действия так называемых курсовых экспортных пошлин будут выведены товары, зависимые от импорта ключевых компонентов, а также отдельных высокотехнологических товаров», — передает правительство страны. Известно, что пошлинами не будут облагаться зефир, пастила, бытовые изделия из металлов, химическая продукция. А также соевый белковый протеин, фармацевтические субстанции и лекарства. Данные изменения предложили Минпромторг, Минсельхоз и Минэкономразвития. Они могут вступить в силу во второй половине января 2024 года. Предложения были сформированы для сохранения приемлемого уровня рентабельности компаний. А также для поддержания привлекательности экспортных поставок. Ранее сообщалось, что не будут облагаться пошлинами товары дешевле 200 евро (примерно 20 тысяч рублей), часть продукции из магазинов duty free и изделия для личного пользования. Данный протокол был подписан первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Лекарства, зефир, пастилу, бытовые изделия из металлов и многое другое выведут из-под экспортных курсовых пошлин. Данное предложение было сформировано для поддержания привлекательности экспортных поставок. Об этом сообщает правительство России. «Из-под действия так называемых курсовых экспортных пошлин будут выведены товары, зависимые от импорта ключевых компонентов, а также отдельных высокотехнологических товаров», — передает правительство страны. Известно, что пошлинами не будут облагаться зефир, пастила, бытовые изделия из металлов, химическая продукция. А также соевый белковый протеин, фармацевтические субстанции и лекарства. Данные изменения предложили Минпромторг, Минсельхоз и Минэкономразвития. Они могут вступить в силу во второй половине января 2024 года. Предложения были сформированы для сохранения приемлемого уровня рентабельности компаний. А также для поддержания привлекательности экспортных поставок. Ранее сообщалось, что не будут облагаться пошлинами товары дешевле 200 евро (примерно 20 тысяч рублей), часть продукции из магазинов duty free и изделия для личного пользования. Данный протокол был подписан первым вице-премьером Андреем Белоусовым.