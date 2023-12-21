ЦАХАЛ заявил об уничтожении подземных туннелей в Газе

Подразделение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожило сеть подземных туннелей в «элитном квартале» ХАМАСа в секторе Газа. Об этом сообщили в telegram-канале ЦАХАЛ.
«ЦАХАЛ разоблачил инфраструктуру, встроенную в „Элитный квартал“ ХАМАСа в городе Газа [20 декабря] <…> Сегодня [21 декабря] сеть туннелей была контролируемым образом уничтожена», — говорится в сообщении. В ЦАХАЛ уточнили, что стратегические подземные туннели соединяли укрытия и бюро, принадлежащее высшему военному и политическому руководству ХАМАС.
Израильские военные 20 декабря полностью захватили Джебалию в секторе Газа, сообщила газета «Московский комсомолец». Командир 162-й дивизии ЦАХАЛ Ицик Коэн рассказал, что войскам удалось «сломать оперативные возможности» бригады ХАМАС на севере города, поэтому Израиль получил контроль на территории.
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