21 декабря 2023

ЦАХАЛ заявил об уничтожении подземных туннелей в Газе

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операция
Сеть подземных туннелей была обнаружена Армией обороны Израиля 20 декабря Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Подразделение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожило сеть подземных туннелей в «элитном квартале» ХАМАСа в секторе Газа. Об этом сообщили в telegram-канале ЦАХАЛ.

«ЦАХАЛ разоблачил инфраструктуру, встроенную в „Элитный квартал“ ХАМАСа в городе Газа [20 декабря] <…> Сегодня [21 декабря] сеть туннелей была контролируемым образом уничтожена», — говорится в сообщении. В ЦАХАЛ уточнили, что стратегические подземные туннели соединяли укрытия и бюро, принадлежащее высшему военному и политическому руководству ХАМАС.

Израильские военные 20 декабря полностью захватили Джебалию в секторе Газа, сообщила газета «Московский комсомолец». Командир 162-й дивизии ЦАХАЛ Ицик Коэн рассказал, что войскам удалось «сломать оперативные возможности» бригады ХАМАС на севере города, поэтому Израиль получил контроль на территории.

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Подразделение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожило сеть подземных туннелей в «элитном квартале» ХАМАСа в секторе Газа. Об этом сообщили в telegram-канале ЦАХАЛ. «ЦАХАЛ разоблачил инфраструктуру, встроенную в „Элитный квартал“ ХАМАСа в городе Газа [20 декабря] <…> Сегодня [21 декабря] сеть туннелей была контролируемым образом уничтожена», — говорится в сообщении. В ЦАХАЛ уточнили, что стратегические подземные туннели соединяли укрытия и бюро, принадлежащее высшему военному и политическому руководству ХАМАС. Израильские военные 20 декабря полностью захватили Джебалию в секторе Газа, сообщила газета «Московский комсомолец». Командир 162-й дивизии ЦАХАЛ Ицик Коэн рассказал, что войскам удалось «сломать оперативные возможности» бригады ХАМАС на севере города, поэтому Израиль получил контроль на территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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