ЦАХАЛ заявил об уничтожении подземных туннелей в Газе

22 декабря 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Сеть подземных туннелей была обнаружена Армией обороны Израиля 20 декабря Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Подразделение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожило сеть подземных туннелей в «элитном квартале» ХАМАСа в секторе Газа. Об этом сообщили в telegram-канале ЦАХАЛ. «ЦАХАЛ разоблачил инфраструктуру, встроенную в „Элитный квартал“ ХАМАСа в городе Газа [20 декабря] <…> Сегодня [21 декабря] сеть туннелей была контролируемым образом уничтожена», — говорится в сообщении. В ЦАХАЛ уточнили, что стратегические подземные туннели соединяли укрытия и бюро, принадлежащее высшему военному и политическому руководству ХАМАС. Израильские военные 20 декабря полностью захватили Джебалию в секторе Газа, сообщила газета «Московский комсомолец». Командир 162-й дивизии ЦАХАЛ Ицик Коэн рассказал, что войскам удалось «сломать оперативные возможности» бригады ХАМАС на севере города, поэтому Израиль получил контроль на территории.

Подразделение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожило сеть подземных туннелей в «элитном квартале» ХАМАСа в секторе Газа. Об этом сообщили в telegram-канале ЦАХАЛ. «ЦАХАЛ разоблачил инфраструктуру, встроенную в „Элитный квартал“ ХАМАСа в городе Газа [20 декабря] <…> Сегодня [21 декабря] сеть туннелей была контролируемым образом уничтожена», — говорится в сообщении. В ЦАХАЛ уточнили, что стратегические подземные туннели соединяли укрытия и бюро, принадлежащее высшему военному и политическому руководству ХАМАС. Израильские военные 20 декабря полностью захватили Джебалию в секторе Газа, сообщила газета «Московский комсомолец». Командир 162-й дивизии ЦАХАЛ Ицик Коэн рассказал, что войскам удалось «сломать оперативные возможности» бригады ХАМАС на севере города, поэтому Израиль получил контроль на территории.