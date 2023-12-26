Samsung отказалась от производства изделий, необходимых для российских танкеров-газовозов

Samsung перестала делать оборудование для российских танкеров
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, арктика, нефтедобыча, приразломное, льдины, танкер, нефтяная платформа, михаил ульянов, печорское море
Для десяти кораблей производство изделий ранее было завершено Фото:

Компания Samsung больше не будет производить изделия, необходимые для российских танкеров-газовозов судостроительного завода «Звезда». Об этом сообщил представитель компании.

«Компания Samsung приближается к завершению изготовления блоков и оборудования для пяти кораблей», — сообщил представитель компании, его слова передает телеканал Dunya News. Отмечается, что для остальных десяти кораблей Samsung ранее прекратила производство блоков и оборудования, однако контракт еще не расторгнут.

Ранее комиссия ЕС не смогла запретить продажу танкеров российским предпринимателям для использования внутри РФ. Вопрос о запрете прорабатывался при подготовке 12 пакета санкций.

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Компания Samsung больше не будет производить изделия, необходимые для российских танкеров-газовозов судостроительного завода «Звезда». Об этом сообщил представитель компании. «Компания Samsung приближается к завершению изготовления блоков и оборудования для пяти кораблей», — сообщил представитель компании, его слова передает телеканал Dunya News. Отмечается, что для остальных десяти кораблей Samsung ранее прекратила производство блоков и оборудования, однако контракт еще не расторгнут. Ранее комиссия ЕС не смогла запретить продажу танкеров российским предпринимателям для использования внутри РФ. Вопрос о запрете прорабатывался при подготовке 12 пакета санкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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