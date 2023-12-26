Samsung отказалась от производства изделий, необходимых для российских танкеров-газовозов

Для десяти кораблей производство изделий ранее было завершеноФото: media.gazprom-neft.ru
Компания Samsung больше не будет производить изделия, необходимые для российских танкеров-газовозов судостроительного завода «Звезда». Об этом сообщил представитель компании.
«Компания Samsung приближается к завершению изготовления блоков и оборудования для пяти кораблей», — сообщил представитель компании, его слова передает телеканал Dunya News. Отмечается, что для остальных десяти кораблей Samsung ранее прекратила производство блоков и оборудования, однако контракт еще не расторгнут.
Ранее комиссия ЕС не смогла запретить продажу танкеров российским предпринимателям для использования внутри РФ. Вопрос о запрете прорабатывался при подготовке 12 пакета санкций.
Компания Samsung больше не будет производить изделия, необходимые для российских танкеров-газовозов судостроительного завода «Звезда». Об этом сообщил представитель компании. «Компания Samsung приближается к завершению изготовления блоков и оборудования для пяти кораблей», — сообщил представитель компании, его слова передает телеканал Dunya News. Отмечается, что для остальных десяти кораблей Samsung ранее прекратила производство блоков и оборудования, однако контракт еще не расторгнут. Ранее комиссия ЕС не смогла запретить продажу танкеров российским предпринимателям для использования внутри РФ. Вопрос о запрете прорабатывался при подготовке 12 пакета санкций.