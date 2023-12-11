Reuters: ЕС не смог согласовать запрет на продажу России танкеров

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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., кран, яхта, порт, бухта
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Комиссия ЕС не смогла запретить продажу танкеров российским предпринимателям для использования внутри РФ. Об этом сообщает Reuters. Уточняется, что вопрос о запрете прорабатывался при подготовке 12 пакета санкций.

«Комиссия хотела запретить продажу <…> танкеров российским предприятиям для их использования в России, а также организациям, которые могут использовать танкеры для обхода ограничения цен на нефть стран G7, но этот пункт был исключен», — сообщает издание со ссылкой на комиссию ЕС. Уточняется, что вопрос о запрете продажи танкеров прорабатывался при подготовке 12 пакета санкций. Там добавили, что новый санкционный список почти готов.

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Комиссия ЕС не смогла запретить продажу танкеров российским предпринимателям для использования внутри РФ. Об этом сообщает Reuters. Уточняется, что вопрос о запрете прорабатывался при подготовке 12 пакета санкций. «Комиссия хотела запретить продажу <…> танкеров российским предприятиям для их использования в России, а также организациям, которые могут использовать танкеры для обхода ограничения цен на нефть стран G7, но этот пункт был исключен», — сообщает издание со ссылкой на комиссию ЕС. Уточняется, что вопрос о запрете продажи танкеров прорабатывался при подготовке 12 пакета санкций. Там добавили, что новый санкционный список почти готов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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