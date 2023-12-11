Reuters: ЕС не смог согласовать запрет на продажу России танкеров

11 декабря 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

Россия продолжит закупать танкеры в ЕС Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Комиссия ЕС не смогла запретить продажу танкеров российским предпринимателям для использования внутри РФ. Об этом сообщает Reuters. Уточняется, что вопрос о запрете прорабатывался при подготовке 12 пакета санкций.



«Комиссия хотела запретить продажу <…> танкеров российским предприятиям для их использования в России, а также организациям, которые могут использовать танкеры для обхода ограничения цен на нефть стран G7, но этот пункт был исключен», — сообщает издание со ссылкой на комиссию ЕС. Уточняется, что вопрос о запрете продажи танкеров прорабатывался при подготовке 12 пакета санкций. Там добавили, что новый санкционный список почти готов.

Комиссия ЕС не смогла запретить продажу танкеров российским предпринимателям для использования внутри РФ. Об этом сообщает Reuters. Уточняется, что вопрос о запрете прорабатывался при подготовке 12 пакета санкций. «Комиссия хотела запретить продажу <…> танкеров российским предприятиям для их использования в России, а также организациям, которые могут использовать танкеры для обхода ограничения цен на нефть стран G7, но этот пункт был исключен», — сообщает издание со ссылкой на комиссию ЕС. Уточняется, что вопрос о запрете продажи танкеров прорабатывался при подготовке 12 пакета санкций. Там добавили, что новый санкционный список почти готов.