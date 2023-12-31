Гастроэнтеролог рассказал, сколько можно есть мандаринов в день

В Новый год многие очень любят есть мандарины. Однако стоит знать меру в этом деле. Например, взрослому человеку в норме можно употребить пять мандаринов в сутки. В противном случае переедание этими фруктами приведет к аллергической реакции. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
«Норма для взрослого человека — пять штук мандаринов в сутки, а для детей рекомендованное количество еще меньше — всего пара штук», — передает «Лента.ру» слова Белоусова. Он добавил, что находящаяся в избытке в этих фруктах салициловая кислота способна вызвать покраснение кожи и зуд. Также цитрусовые являются аллергеном, поэтому не стоит употреблять их в больших количествах.
Кроме того, гастроэнтеролог заявил, что переедание мандаринами может грозить проблемами с ЖКТ. Человека будут преследовать такие симптомы, как вздутие живота, тошнота и изжога. Помимо прочего, людям, болеющим диабетом, стоит относиться с осторожностью к этим цитрусовым. Фруктоза в них может привести к повышению сахара в крови.
Ранее диетолог Татьяна Мещерякова рассказала о вреде совмещения мандаринов и мяса. По ее словам, такое сочетание способно вызвать гниение в кишечнике, что негативно скажется на здоровье, пишет VSE42.Ru.
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