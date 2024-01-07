В Киеве произошел масштабный прорыв водопровода: что известно

Администрация Киева заявила, что произошел прорыв водопровода

08 января 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

Бульвар Жюля Верна оказался полностью затопленным Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Масштабный прорыв водопровода в Святошинском районе Киева привел к затоплению улиц. В администрации города уточнили, что произошла утечка холодной воды. URA.RU в своем материале собрало подробности происшествия. Прорыв водопровода произошел в жилом массиве Борщаговка. Бульвар Жюля Верна был полностью залит. Это привело к затоплению автомобилей.

Через несколько часов удалось ликвидировать прорыв. В настоящее время коммунальные службы занимаются очисткой улиц.

Ситуацию усложняет, что прорыв произошел в 10-градусный мороз. В «Киевводоканал» пока не прокомментировали произошедшее.

Происшествие вызвало недовольство среди местных жителей. Согласно очевидцам, владелец одного из затопленных автомобилей начал кричать фамилию мэра Виталия Кличко, что вызвало ответную реакцию жителей окружающих домов. Сам инцидент произошел на фоне скандала с недвижимостью Кличко. По информации издания «СТРАНА. ua», мэр купил особняк в немецком Гамбурге за 227 млн гривен (543 млн рублей).

В киевской горадминистрации призвали СМИ и блогеров не распространять ложную информацию, втягиваясь в атаки на чиновников. Там подчеркнули, что произошла утечка холодной воды.

Масштабный прорыв водопровода в Святошинском районе Киева привел к затоплению улиц. В администрации города уточнили, что произошла утечка холодной воды. URA.RU в своем материале собрало подробности происшествия.