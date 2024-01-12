В Молдавии готовят боевиков для терактов в Приднестровье

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Молдавия подготавливает боевиков для терактов в Приднестровье Фото:

Пресс-служба министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья сообщила о готовящихся терактах и диверсиях на военных объектах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Подготовка боевиков осуществляется под руководством иностранных специалистов в Молдавии.

«В Молдавии на специализированных объектах силовых ведомств проводится подготовка специальных боевых групп для осуществления терактов на территории Приднестровья», — сообщается на официальном сайте ведомства. Там добавили, что эти действия нацелены на уничтожение критически важных объектов, проведение диверсий на военных объектах, а также на захват или уничтожение высших должностных лиц и руководителей силовых ведомств в ПМР.

Ранее молдавский вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян заявлял, что Кишинев не располагает достоверной информацией о причастности украинских спецслужб к подготовке теракта в Приднестровье. Он отметил, что Кишинев не видит интереса Киева в создании напряжения. Серебрян подчеркнул, что необходимо ознакомиться с материалами следствия, прежде чем делать выводы.

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Пресс-служба министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья сообщила о готовящихся терактах и диверсиях на военных объектах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Подготовка боевиков осуществляется под руководством иностранных специалистов в Молдавии. «В Молдавии на специализированных объектах силовых ведомств проводится подготовка специальных боевых групп для осуществления терактов на территории Приднестровья», — сообщается на официальном сайте ведомства. Там добавили, что эти действия нацелены на уничтожение критически важных объектов, проведение диверсий на военных объектах, а также на захват или уничтожение высших должностных лиц и руководителей силовых ведомств в ПМР. Ранее молдавский вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян заявлял, что Кишинев не располагает достоверной информацией о причастности украинских спецслужб к подготовке теракта в Приднестровье. Он отметил, что Кишинев не видит интереса Киева в создании напряжения. Серебрян подчеркнул, что необходимо ознакомиться с материалами следствия, прежде чем делать выводы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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