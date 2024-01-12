В Молдавии готовят боевиков для терактов в Приднестровье

12 января 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Молдавия подготавливает боевиков для терактов в Приднестровье Фото: miliman/pickupimage.com Пресс-служба министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья сообщила о готовящихся терактах и диверсиях на военных объектах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Подготовка боевиков осуществляется под руководством иностранных специалистов в Молдавии. «В Молдавии на специализированных объектах силовых ведомств проводится подготовка специальных боевых групп для осуществления терактов на территории Приднестровья», — сообщается на официальном сайте ведомства. Там добавили, что эти действия нацелены на уничтожение критически важных объектов, проведение диверсий на военных объектах, а также на захват или уничтожение высших должностных лиц и руководителей силовых ведомств в ПМР. Ранее молдавский вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян заявлял, что Кишинев не располагает достоверной информацией о причастности украинских спецслужб к подготовке теракта в Приднестровье. Он отметил, что Кишинев не видит интереса Киева в создании напряжения. Серебрян подчеркнул, что необходимо ознакомиться с материалами следствия, прежде чем делать выводы.

Пресс-служба министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья сообщила о готовящихся терактах и диверсиях на военных объектах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Подготовка боевиков осуществляется под руководством иностранных специалистов в Молдавии. «В Молдавии на специализированных объектах силовых ведомств проводится подготовка специальных боевых групп для осуществления терактов на территории Приднестровья», — сообщается на официальном сайте ведомства. Там добавили, что эти действия нацелены на уничтожение критически важных объектов, проведение диверсий на военных объектах, а также на захват или уничтожение высших должностных лиц и руководителей силовых ведомств в ПМР. Ранее молдавский вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян заявлял, что Кишинев не располагает достоверной информацией о причастности украинских спецслужб к подготовке теракта в Приднестровье. Он отметил, что Кишинев не видит интереса Киева в создании напряжения. Серебрян подчеркнул, что необходимо ознакомиться с материалами следствия, прежде чем делать выводы.