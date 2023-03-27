Вице-премьер Молдавии раскрыл подробности о подготовке теракта Киевом в Приднестровье

Кишинев заявил об отсутствии данных об участии Киева к подготовке теракта в Приднестровье

Ранее главу Приднестровья Вадима Красносельского собирались взорвать в его автомобиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кишинев не владеет фактами о причастности спецслужб Украины в причастности к подготовке теракта в непризнанном Приднестровье. Об этом заявил вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян.

«У Кишинева нет материалов, достоверной информации по этому случаю. Мы слышим только то, что подает Тирасполь. <…> На данный момент нам предельно ясно, что со стороны Украины, украинский спецслужб там никакого участия не было. Мы в Кишиневе не видим заинтересованности Киева в создании нового очага напряжения», — сказал Серебрян в интервью телеканалу TV8. При этом он объяснил, что прежде, чем делать какие-то выводы нужно ознакомиться с материалами следствия по данному вопросу.

Ранее в Министерстве государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщили, что что в Приднестровье был предотвращен теракт. По данным ведомства, было совершено покушение на лидера непризнанного государства Вадима Красносельского и других должностных лиц. Так, главу Приднестровья собирались взорвать в его автомобиле. Позже в ПМР допустили, что средства для совершения покушения н могли быть изготовлены на Украине. Летом 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о готовности ответить ударом по Приднестровью, если оттуда будут поступать угрозы Киеву.