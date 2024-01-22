Песков прокомментировал желание Лукашенко переговорить с Путиным лично

Песков: встреча Путина и Лукашенко состоится в ближайшее время

22 января 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

О дате и месте встречи Владимира Путина (слева) и Александра Лукашенко (справа) своевременно сообщат, сказал Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил скорую встречу Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов. Представителю Кремля сообщили, что Лукашенко анонсировал личную встречу с Путиным. «Действительно такая встреча планируется в ближайшее время. Мы своевременно сообщим о дате и месте», — ответил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее белорусский лидер сообщил о готовящейся встречи с Путиным перед заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Он уточнил, что переговоры пройдут в формате «один на один», пишет Life .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил скорую встречу Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов. Представителю Кремля сообщили, что Лукашенко анонсировал личную встречу с Путиным. «Действительно такая встреча планируется в ближайшее время. Мы своевременно сообщим о дате и месте», — ответил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее белорусский лидер сообщил о готовящейся встречи с Путиным перед заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Он уточнил, что переговоры пройдут в формате «один на один», пишет Life.