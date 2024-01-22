Песков прокомментировал желание Лукашенко переговорить с Путиным лично

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил скорую встречу Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов.
Представителю Кремля сообщили, что Лукашенко анонсировал личную встречу с Путиным. «Действительно такая встреча планируется в ближайшее время. Мы своевременно сообщим о дате и месте», — ответил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее белорусский лидер сообщил о готовящейся встречи с Путиным перед заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Он уточнил, что переговоры пройдут в формате «один на один», пишет
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