Песков прокомментировал желание Лукашенко переговорить с Путиным лично

Песков: встреча Путина и Лукашенко состоится в ближайшее время
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
О дате и месте встречи Владимира Путина (слева) и Александра Лукашенко (справа) своевременно сообщат, сказал Песков Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил скорую встречу Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Представителю Кремля сообщили, что Лукашенко анонсировал личную встречу с Путиным. «Действительно такая встреча планируется в ближайшее время. Мы своевременно сообщим о дате и месте», — ответил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее белорусский лидер сообщил о готовящейся встречи с Путиным перед заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Он уточнил, что переговоры пройдут в формате «один на один», пишет Life.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил скорую встречу Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов. Представителю Кремля сообщили, что Лукашенко анонсировал личную встречу с Путиным. «Действительно такая встреча планируется в ближайшее время. Мы своевременно сообщим о дате и месте», — ответил Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее белорусский лидер сообщил о готовящейся встречи с Путиным перед заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Он уточнил, что переговоры пройдут в формате «один на один», пишет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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