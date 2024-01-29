Путин угостил Лукашенко картофельными пончиками и морскими гребешками. Фото

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин и Александр Лукашенко пообедали морским гребешком Фото:

Президент РФ Владимир Путин и его коллега Александра Лукашенко пообедали морским гребешком, грибной солянкой и картофельным пончиком. Меню для участников высшего государственного совета союзного государства России и Белоруссии появилось в распоряжении URA.RU.

«Солянка грибная с картофельным пончиком, угольная треска с пюре из зеленого горошка, морской гребешок с цветной капустой», — предлагается в меню для участников. На десерт среди блюд представлен мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым.

Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. 29 января Путин и Лукашенко провели заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства РФ и Белоруссии в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

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Президент РФ Владимир Путин и его коллега Александра Лукашенко пообедали морским гребешком, грибной солянкой и картофельным пончиком. Меню для участников высшего государственного совета союзного государства России и Белоруссии появилось в распоряжении URA.RU. «Солянка грибная с картофельным пончиком, угольная треска с пюре из зеленого горошка, морской гребешок с цветной капустой», — предлагается в меню для участников. На десерт среди блюд представлен мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым. Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. 29 января Путин и Лукашенко провели заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства РФ и Белоруссии в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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