Политика Путин угостил Лукашенко картофельными пончиками и морскими гребешками. Фото 29 января 2024 в 21:58 Размер текста - 17 + Владимир Путин и Александр Лукашенко пообедали морским гребешком Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин и его коллега Александра Лукашенко пообедали морским гребешком, грибной солянкой и картофельным пончиком. Меню для участников высшего государственного совета союзного государства России и Белоруссии появилось в распоряжении URA.RU. «Солянка грибная с картофельным пончиком, угольная треска с пюре из зеленого горошка, морской гребешок с цветной капустой», — предлагается в меню для участников. На десерт среди блюд представлен мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым. Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. 29 января Путин и Лукашенко провели заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства РФ и Белоруссии в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Президент РФ Владимир Путин и его коллега Александра Лукашенко пообедали морским гребешком, грибной солянкой и картофельным пончиком. Меню для участников высшего государственного совета союзного государства России и Белоруссии появилось в распоряжении URA.RU. «Солянка грибная с картофельным пончиком, угольная треска с пюре из зеленого горошка, морской гребешок с цветной капустой», — предлагается в меню для участников. На десерт среди блюд представлен мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым. Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. 29 января Путин и Лукашенко провели заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства РФ и Белоруссии в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям