Политолог предупредил о грандиозной провокации Запада против России

Политолог Перенджиев: НАТО готовит «грандиозную провокацию» против России
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Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, армия, нато, сау, nato
Страны Запада отвлекают людей от поражения ВСУ на спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны готовят провокацию против России, а слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и новости об учениях НАТО распространяются для отвлечения внимания от поражения Украины на спецоперации. Таким мнением поделился военный политолог Александр Перенджиев.

«Запад сейчас готовит какую-то грандиозную провокацию против нас. Поэтому, помимо учений НАТО, нужно отслеживать ситуацию на Дальнем Востоке, в Тихом океане и Арктике», — заявил Перенджиев News.ru. Он добавил, что новости о крупнейших учениях НАТО и отставке Залужного необходимы, чтобы отвлечь людей от поражения украинцев на СВО.

Ранее на Украине начали появляться слухи об увольнении Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Украинский депутат Борислав Береза написал в своих соцсетях, что военачальника отправили в отставку. Однако в Минобороны страны такую информацию опровергли. URA.RU подробно рассказывало о слухах, распространившихся вокруг Залужного, а также о возможных претендентах на его пост.

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Западные страны готовят провокацию против России, а слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и новости об учениях НАТО распространяются для отвлечения внимания от поражения Украины на спецоперации. Таким мнением поделился военный политолог Александр Перенджиев. «Запад сейчас готовит какую-то грандиозную провокацию против нас. Поэтому, помимо учений НАТО, нужно отслеживать ситуацию на Дальнем Востоке, в Тихом океане и Арктике», — заявил Перенджиев News.ru. Он добавил, что новости о крупнейших учениях НАТО и отставке Залужного необходимы, чтобы отвлечь людей от поражения украинцев на СВО. Ранее на Украине начали появляться слухи об увольнении Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Украинский депутат Борислав Береза написал в своих соцсетях, что военачальника отправили в отставку. Однако в Минобороны страны такую информацию опровергли. URA.RU подробно рассказывало о слухах, распространившихся вокруг Залужного, а также о возможных претендентах на его пост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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