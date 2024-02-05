Российская компания с разрешения Путина покупает дилера датских насосов

05 февраля 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Российская компания купит датский завод по производству насосов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская ООО «ИСТРАТЕХ Групп» приобретет 100% долей датской ООО «Грундфос Истра» с разрешения президента РФ Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте публикования правовых актов. Компания занимается производством насосного оборудования. «Разрешить совершение ООО «ИСТРАТЕХ Групп» сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Грундфос Истра», — говорится в распоряжении Путина. Отмечается, что решение принято в соответствии с указом президента о применении экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Grundfos (Грундфос) — датская компания, производитель насосного оборудования. В России с 2005 года действует завод «Грундфос Истра» в Московской области по производству оборудования (вертикальные, центробежные, консольно-моноблочные насосы с частотно-регулируемыми двигателями, насосы для водоотведения, станции дозирования, установки повышения давления и пожаротушения, системы управления).

Российская ООО «ИСТРАТЕХ Групп» приобретет 100% долей датской ООО «Грундфос Истра» с разрешения президента РФ Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте публикования правовых актов. Компания занимается производством насосного оборудования. «Разрешить совершение ООО «ИСТРАТЕХ Групп» сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Грундфос Истра», — говорится в распоряжении Путина. Отмечается, что решение принято в соответствии с указом президента о применении экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Grundfos (Грундфос) — датская компания, производитель насосного оборудования. В России с 2005 года действует завод «Грундфос Истра» в Московской области по производству оборудования (вертикальные, центробежные, консольно-моноблочные насосы с частотно-регулируемыми двигателями, насосы для водоотведения, станции дозирования, установки повышения давления и пожаротушения, системы управления).