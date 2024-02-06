В ЦБ назвали единственное условие стабильного снижения инфляции

ЦБ: снижение инфляции пока рано называть устойчивым

06 февраля 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

Устойчивое снижение инфляции будет только при жесткой денежной политики, сообщили в ЦБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Снижение инфляции, которое наблюдалось в декабре и январе, пока рано называть устойчивым. Об этом сообщили в Центробанке, уточнив, что крепкому снижению инфляции будет способствовать жесткая денежно-кредитная политика. «В декабре — январе месячный рост цен замедлился, но остался значимо выше цели по инфляции. Наблюдаемое снижение инфляционного давления пока рано называть устойчивым. Инфляционные ожидания бизнеса и населения остаются высокими. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России будет способствовать дальнейшему снижению инфляции», — говорится в обращении Центробанка . Регулятор напомнил, что рост российской экономики продолжился в конце 2023 года. Однако его темпы замедлились. Сейчас спрос в России выше, чем предложение товаров и услуг, несмотря на то, что потребительская активность снижается.

Снижение инфляции, которое наблюдалось в декабре и январе, пока рано называть устойчивым. Об этом сообщили в Центробанке, уточнив, что крепкому снижению инфляции будет способствовать жесткая денежно-кредитная политика. «В декабре — январе месячный рост цен замедлился, но остался значимо выше цели по инфляции. Наблюдаемое снижение инфляционного давления пока рано называть устойчивым. Инфляционные ожидания бизнеса и населения остаются высокими. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России будет способствовать дальнейшему снижению инфляции», — говорится в обращении Центробанка. Регулятор напомнил, что рост российской экономики продолжился в конце 2023 года. Однако его темпы замедлились. Сейчас спрос в России выше, чем предложение товаров и услуг, несмотря на то, что потребительская активность снижается.