В ЦБ назвали единственное условие стабильного снижения инфляции

ЦБ: снижение инфляции пока рано называть устойчивым
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Устойчивое снижение инфляции будет только при жесткой денежной политики, сообщили в ЦБ Фото:

Снижение инфляции, которое наблюдалось в декабре и январе, пока рано называть устойчивым. Об этом сообщили в Центробанке, уточнив, что крепкому снижению инфляции будет способствовать жесткая денежно-кредитная политика.

«В декабре — январе месячный рост цен замедлился, но остался значимо выше цели по инфляции. Наблюдаемое снижение инфляционного давления пока рано называть устойчивым. Инфляционные ожидания бизнеса и населения остаются высокими. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России будет способствовать дальнейшему снижению инфляции», — говорится в обращении Центробанка.

Регулятор напомнил, что рост российской экономики продолжился в конце 2023 года. Однако его темпы замедлились. Сейчас спрос в России выше, чем предложение товаров и услуг, несмотря на то, что потребительская активность снижается.

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Снижение инфляции, которое наблюдалось в декабре и январе, пока рано называть устойчивым. Об этом сообщили в Центробанке, уточнив, что крепкому снижению инфляции будет способствовать жесткая денежно-кредитная политика. «В декабре — январе месячный рост цен замедлился, но остался значимо выше цели по инфляции. Наблюдаемое снижение инфляционного давления пока рано называть устойчивым. Инфляционные ожидания бизнеса и населения остаются высокими. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России будет способствовать дальнейшему снижению инфляции», — говорится в обращении Центробанка. Регулятор напомнил, что рост российской экономики продолжился в конце 2023 года. Однако его темпы замедлились. Сейчас спрос в России выше, чем предложение товаров и услуг, несмотря на то, что потребительская активность снижается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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