Shot: участников драки на складе Wildberries могут отправить в военкомат

08 февраля 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Уклонистов среди сотрудников склада могут отправить в военкомат Фото: Денис Моргунов © URA.RU Задержанных сотрудников Wildberries в Подмосковье могут отправить в военкомат. Ранее около 200 работников склада маркетплейса в Электростали устроили драку. «У них проверят миграционные документы, а также выяснят, состоят ли они на воинском учете. Потенциальных уклонистов могут сразу отправить в военкомат», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что потасовка началась после того, как бригадир сделал замечание одному из сотрудников. Именно он начал драку, к которой подключились другие работники. По данным канала, сотрудники напали на охранников, начали ломать имущество и повредили товары, которые должны были отправиться заказчикам. Охранники смогли заблокировать толпу работников в ангаре, вскоре на место прибыли полицейские. Ранее сообщалось, что на складе Wildberries в подмосковном городе Электросталь произошла массовая драка между охранниками и сотрудниками склада. В результате были задержаны 10 человек. В ноябре прошлого года на этом же складе искали нелегальных мигрантов и уклонистов от срочной службы. Всего в военкомат тогда было доставлено 105 работников.

Задержанных сотрудников Wildberries в Подмосковье могут отправить в военкомат. Ранее около 200 работников склада маркетплейса в Электростали устроили драку. «У них проверят миграционные документы, а также выяснят, состоят ли они на воинском учете. Потенциальных уклонистов могут сразу отправить в военкомат», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что потасовка началась после того, как бригадир сделал замечание одному из сотрудников. Именно он начал драку, к которой подключились другие работники. По данным канала, сотрудники напали на охранников, начали ломать имущество и повредили товары, которые должны были отправиться заказчикам. Охранники смогли заблокировать толпу работников в ангаре, вскоре на место прибыли полицейские. Ранее сообщалось, что на складе Wildberries в подмосковном городе Электросталь произошла массовая драка между охранниками и сотрудниками склада. В результате были задержаны 10 человек. В ноябре прошлого года на этом же складе искали нелегальных мигрантов и уклонистов от срочной службы. Всего в военкомат тогда было доставлено 105 работников.