Shot: участников драки на складе Wildberries могут отправить в военкомат

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Пункт сбора мобилизованных. Тюмень, военкомат, мобилизация, мобилизованные
Уклонистов среди сотрудников склада могут отправить в военкомат Фото:

Задержанных сотрудников Wildberries в Подмосковье могут отправить в военкомат. Ранее около 200 работников склада маркетплейса в Электростали устроили драку.

«У них проверят миграционные документы, а также выяснят, состоят ли они на воинском учете. Потенциальных уклонистов могут сразу отправить в военкомат», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что потасовка началась после того, как бригадир сделал замечание одному из сотрудников. Именно он начал драку, к которой подключились другие работники.

По данным канала, сотрудники напали на охранников, начали ломать имущество и повредили товары, которые должны были отправиться заказчикам. Охранники смогли заблокировать толпу работников в ангаре, вскоре на место прибыли полицейские.

Ранее сообщалось, что на складе Wildberries в подмосковном городе Электросталь произошла массовая драка между охранниками и сотрудниками склада. В результате были задержаны 10 человек.

В ноябре прошлого года на этом же складе искали нелегальных мигрантов и уклонистов от срочной службы. Всего в военкомат тогда было доставлено 105 работников.

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Задержанных сотрудников Wildberries в Подмосковье могут отправить в военкомат. Ранее около 200 работников склада маркетплейса в Электростали устроили драку. «У них проверят миграционные документы, а также выяснят, состоят ли они на воинском учете. Потенциальных уклонистов могут сразу отправить в военкомат», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что потасовка началась после того, как бригадир сделал замечание одному из сотрудников. Именно он начал драку, к которой подключились другие работники. По данным канала, сотрудники напали на охранников, начали ломать имущество и повредили товары, которые должны были отправиться заказчикам. Охранники смогли заблокировать толпу работников в ангаре, вскоре на место прибыли полицейские. Ранее сообщалось, что на складе Wildberries в подмосковном городе Электросталь произошла массовая драка между охранниками и сотрудниками склада. В результате были задержаны 10 человек. В ноябре прошлого года на этом же складе искали нелегальных мигрантов и уклонистов от срочной службы. Всего в военкомат тогда было доставлено 105 работников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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