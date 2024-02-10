Россия продолжит платить взносы WADA, несмотря на политику против страны

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Пресс-подход к Олегу Матыцину. Екатеринбург , матыцин олег
Олег Матыцин заявил, что РФ ждет подтверждение по взносам от WADA Фото:

Россия продолжит выплачивать взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA), несмотря на антироссийскую политику организации. Об этом сообщил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

«Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму», — сказал Олег Матыцин. Его слова передает Sport24. Кроме того, Москва до сих пор не заплатила взнос за 2023 год.

Министр спорта уточнил, что сейчас Россия ждет подтверждения от WADA по вопросу взносов. Также стороны договорились, что выплаты будут происходить по другой формуле, так как РФ не может ориентироваться на Совет Европы, членом которого она больше не является.

Ранее в Министерстве спорта заявили, что Россия готова выплатить ежегодный взнос WADA до конца 2023 года, если агентство установит универсальную формулу финансирования. Там уточнили, что если такая формула не будет установлена, объем оплаты будет установлен российской стороной.

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Россия продолжит выплачивать взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA), несмотря на антироссийскую политику организации. Об этом сообщил глава Минспорта РФ Олег Матыцин. «Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму», — сказал Олег Матыцин. Его слова передает Sport24. Кроме того, Москва до сих пор не заплатила взнос за 2023 год. Министр спорта уточнил, что сейчас Россия ждет подтверждения от WADA по вопросу взносов. Также стороны договорились, что выплаты будут происходить по другой формуле, так как РФ не может ориентироваться на Совет Европы, членом которого она больше не является. Ранее в Министерстве спорта заявили, что Россия готова выплатить ежегодный взнос WADA до конца 2023 года, если агентство установит универсальную формулу финансирования. Там уточнили, что если такая формула не будет установлена, объем оплаты будет установлен российской стороной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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