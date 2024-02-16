Путин поздравил избранного президента Индонезии

16 февраля 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Путин направил поздравительную телеграмму новому президенту Индонезии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин направил поздравления Прабово Субиянто, одержавшему победу на президентских выборах в Индонезии. Российский лидер выразил надежду, что новый индонезийский лидер будет способствовать наращиванию комплекса двустороннего сотрудничества. «Примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на президентских выборах. <…> Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-индонезийского сотрудничества на благо наших народов в интересах упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — написал Путин в поздравительной телеграмме. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Российский лидер напомнил, что отношения между Москвой и Джакартой основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Российско-индонезийские отношения продолжают развиваться по различным направлениям. Путин отметил, что надеется на конструктивный диалог с новым президентом Индонезии и на плодотворную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.

Президент России Владимир Путин направил поздравления Прабово Субиянто, одержавшему победу на президентских выборах в Индонезии. Российский лидер выразил надежду, что новый индонезийский лидер будет способствовать наращиванию комплекса двустороннего сотрудничества. «Примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на президентских выборах. <…> Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-индонезийского сотрудничества на благо наших народов в интересах упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — написал Путин в поздравительной телеграмме. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Российский лидер напомнил, что отношения между Москвой и Джакартой основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Российско-индонезийские отношения продолжают развиваться по различным направлениям. Путин отметил, что надеется на конструктивный диалог с новым президентом Индонезии и на плодотворную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.