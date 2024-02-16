Путин поздравил избранного президента Индонезии

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Путин направил поздравительную телеграмму новому президенту Индонезии Фото:

Президент России Владимир Путин направил поздравления Прабово Субиянто, одержавшему победу на президентских выборах в Индонезии. Российский лидер выразил надежду, что новый индонезийский лидер будет способствовать наращиванию комплекса двустороннего сотрудничества.

«Примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на президентских выборах. <…> Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-индонезийского сотрудничества на благо наших народов в интересах упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — написал Путин в поздравительной телеграмме. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

Российский лидер напомнил, что отношения между Москвой и Джакартой основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Российско-индонезийские отношения продолжают развиваться по различным направлениям. Путин отметил, что надеется на конструктивный диалог с новым президентом Индонезии и на плодотворную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.

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Президент России Владимир Путин направил поздравления Прабово Субиянто, одержавшему победу на президентских выборах в Индонезии. Российский лидер выразил надежду, что новый индонезийский лидер будет способствовать наращиванию комплекса двустороннего сотрудничества. «Примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на президентских выборах. <…> Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-индонезийского сотрудничества на благо наших народов в интересах упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — написал Путин в поздравительной телеграмме. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Российский лидер напомнил, что отношения между Москвой и Джакартой основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Российско-индонезийские отношения продолжают развиваться по различным направлениям. Путин отметил, что надеется на конструктивный диалог с новым президентом Индонезии и на плодотворную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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