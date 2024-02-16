Путин поздравил избранного президента Индонезии

Президент России Владимир Путин направил поздравления Прабово Субиянто, одержавшему победу на президентских выборах в Индонезии. Российский лидер выразил надежду, что новый индонезийский лидер будет способствовать наращиванию комплекса двустороннего сотрудничества.
«Примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на президентских выборах. <…> Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-индонезийского сотрудничества на благо наших народов в интересах упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — написал Путин в поздравительной телеграмме. Его слова
Российский лидер напомнил, что отношения между Москвой и Джакартой основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Российско-индонезийские отношения продолжают развиваться по различным направлениям. Путин отметил, что надеется на конструктивный диалог с новым президентом Индонезии и на плодотворную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.
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