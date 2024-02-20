Песков ответил на слова Борреля о смерти Навального*

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле никак не воспринимают требования Борреля Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не воспринимают требования главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «независимом международном расследовании» смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.

«Мы не воспринимаем такие требования. Тем более от господина Борреля», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не воспринимают требования главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «независимом международном расследовании» смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Мы не воспринимаем такие требования. Тем более от господина Борреля», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. * внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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