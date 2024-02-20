Песков ответил на слова Борреля о смерти Навального*

В Кремле никак не воспринимают требования Борреля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не воспринимают требования главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «независимом международном расследовании» смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.
«Мы не воспринимаем такие требования. Тем более от господина Борреля», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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