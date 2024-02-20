Песков ответил на слова Борреля о смерти Навального*

20 февраля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

В Кремле никак не воспринимают требования Борреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не воспринимают требования главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «независимом международном расследовании» смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Мы не воспринимаем такие требования. Тем более от господина Борреля», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. * внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле никак не воспринимают требования главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «независимом международном расследовании» смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Мы не воспринимаем такие требования. Тем более от господина Борреля», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. * внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов