Макрон соберет европейских лидеров из-за заявлений Кремля

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Эммануэль Макрон собирает европейских лидеров ради очередного послания России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен собрать европейских лидеров ради «послания» российскому лидеру Владимиру Путину, а также чтобы вновь заявить, что Москва не победит в конфликте с Киевом. Об этом сооющил сам глава французского государства.

«Мы хотим послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит на Украине», — сказал Эммануэль Макрон. Его слова приводит The Guardian. Уточняется, что мероприятие затеяно, чтобы «опровергнуть» заявления Кремля о победе в конфликте.

В последнее время в СМИ нередко пишут о неудачах ВСУ на фронте. Также Запад постепенно снижает поддержку Киева в конфликте с Москвой. Заслуженный юрист Украины, политик Владимир Олейник заявил, что западные партнеры Украины перестали верить в ее успех на поле боя и уже не скрывают этого, пишет Life.

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен собрать европейских лидеров ради «послания» российскому лидеру Владимиру Путину, а также чтобы вновь заявить, что Москва не победит в конфликте с Киевом. Об этом сооющил сам глава французского государства. «Мы хотим послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит на Украине», — сказал Эммануэль Макрон. Его слова приводит The Guardian. Уточняется, что мероприятие затеяно, чтобы «опровергнуть» заявления Кремля о победе в конфликте. В последнее время в СМИ нередко пишут о неудачах ВСУ на фронте. Также Запад постепенно снижает поддержку Киева в конфликте с Москвой. Заслуженный юрист Украины, политик Владимир Олейник заявил, что западные партнеры Украины перестали верить в ее успех на поле боя и уже не скрывают этого, пишет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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