Песков прокомментировал возможное давление на мать Навального*

Песков: слухи о давлении на мать Навального* идут от его сторонников

26 февраля 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Кремль не имеет отношения к процессам, связанных с передачей тела Навального, уточнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на слухи о том, что на мать Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) оказывалось давление. Также он прокомментировал, почему тело выдали матери только на девятый день. Он подчеркнул, что Кремль эти вопросы никак не регулирует, а сами подобные заявления абсурдны и исходят от сторонников Навального. «Кремль не имеет к этому никакого отношения. Это абсурдные заявления сторонников Навального (о том, что на мать Навального оказывалось давление — прим. URA.RU), тех, кто находится за границей. Это абсолютно не наш вопрос, не наша прерогатива. Ничего не могу сказать. Глава государства никак эти вопросы не регулирует. Есть определенные спецслужбы, идут определенные процессы, которые установлены на этот случай», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Тело Алексея Навального отдали его матери 24 февраля. Сам он умер в колонии 17 февраля. Как уточнили в Кремле, расследование дела еще продолжается. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на слухи о том, что на мать Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) оказывалось давление. Также он прокомментировал, почему тело выдали матери только на девятый день. Он подчеркнул, что Кремль эти вопросы никак не регулирует, а сами подобные заявления абсурдны и исходят от сторонников Навального. «Кремль не имеет к этому никакого отношения. Это абсурдные заявления сторонников Навального (о том, что на мать Навального оказывалось давление — прим. URA.RU), тех, кто находится за границей. Это абсолютно не наш вопрос, не наша прерогатива. Ничего не могу сказать. Глава государства никак эти вопросы не регулирует. Есть определенные спецслужбы, идут определенные процессы, которые установлены на этот случай», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Тело Алексея Навального отдали его матери 24 февраля. Сам он умер в колонии 17 февраля. Как уточнили в Кремле, расследование дела еще продолжается. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов