В Xiaomi отреагировали на жалобы на сбой работы смартфонов

В Xiaomi сообщили, что устраняют технический сбой, на который массово жаловались
© Служба новостей «URA.RU»
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Телефоны. Екатеринбург, телефон, мобильник, xiaomi, redmi
Владельцы Xiaomi пожаловались на сбои в работе смартфонов Фото:

Компания Xiaomi занимается устранением технического сбоя, из-за которого смартфоны пользователей перестали функционировать нормально. Об этом представители компании сообщили на официальной странице корпорации в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства», — подчеркнули представители Xiaomi в комментариях на своей странице в соцсети.

Пользователи смартфонов Xiaomi столкнулись с проблемами после установки обновления программного обеспечения 29 февраля. Владельцы устройств сообщают, что после автоматического обновления их гаджеты превращаются в «кирпичи», отображая только меню восстановления, из которого невозможно выйти.

Служба поддержки Xiaomi признала, что произошел глобальный сбой, и предложила два возможных решения: выполнение полного сброса устройства или обращение в сервисный центр. Также на проблемы со смартфонами жаловались пользователи гаджетов Poco и Redmi.

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Компания Xiaomi занимается устранением технического сбоя, из-за которого смартфоны пользователей перестали функционировать нормально. Об этом представители компании сообщили на официальной странице корпорации в социальной сети «ВКонтакте». «Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства», — подчеркнули представители Xiaomi в комментариях на своей странице в соцсети. Пользователи смартфонов Xiaomi столкнулись с проблемами после установки обновления программного обеспечения 29 февраля. Владельцы устройств сообщают, что после автоматического обновления их гаджеты превращаются в «кирпичи», отображая только меню восстановления, из которого невозможно выйти. Служба поддержки Xiaomi признала, что произошел глобальный сбой, и предложила два возможных решения: выполнение полного сброса устройства или обращение в сервисный центр. Также на проблемы со смартфонами жаловались пользователи гаджетов Poco и Redmi.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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