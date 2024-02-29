В Xiaomi отреагировали на жалобы на сбой работы смартфонов

В Xiaomi сообщили, что устраняют технический сбой, на который массово жаловались

Владельцы Xiaomi пожаловались на сбои в работе смартфонов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Компания Xiaomi занимается устранением технического сбоя, из-за которого смартфоны пользователей перестали функционировать нормально. Об этом представители компании сообщили на официальной странице корпорации в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства», — подчеркнули представители Xiaomi в комментариях на своей странице в соцсети.

Пользователи смартфонов Xiaomi столкнулись с проблемами после установки обновления программного обеспечения 29 февраля. Владельцы устройств сообщают, что после автоматического обновления их гаджеты превращаются в «кирпичи», отображая только меню восстановления, из которого невозможно выйти.

Служба поддержки Xiaomi признала, что произошел глобальный сбой, и предложила два возможных решения: выполнение полного сброса устройства или обращение в сервисный центр. Также на проблемы со смартфонами жаловались пользователи гаджетов Poco и Redmi.