Армия и оружие Медведев призвал обеспечить ВС РФ новыми ракетами для систем ПВО 28 февраля 2024 в 19:28 Размер текста - 17 + По мере поставок Украине новых ударных вооружений расход зениток к системам ПВО в РФ будет возрастать, заявил Медведев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо, чтобы ВС РФ были обеспечены самыми востребованными зенитными управляемыми ракетами. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Надо, чтобы российские ВС были обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам ПВО», — сказал Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии. Он добавил, что по мере поставок Украине новых ударных вооружений расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО в РФ будет возрастать. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил работу производства зенитных ракет для системы противовоздушной обороны (ПВО). Тогда глава предприятия пообещал Шойгу, что завод нарастит производство ПВО для армии. Необходимо, чтобы ВС РФ были обеспечены самыми востребованными зенитными управляемыми ракетами. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Надо, чтобы российские ВС были обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам ПВО», — сказал Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии. Он добавил, что по мере поставок Украине новых ударных вооружений расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО в РФ будет возрастать. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил работу производства зенитных ракет для системы противовоздушной обороны (ПВО). Тогда глава предприятия пообещал Шойгу, что завод нарастит производство ПВО для армии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям