Путин учредил новое почетное звание в России

Путин учредил звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы»

11 марта 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Владимир Путин учредил звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы» учреждено в России. Такой указ подписал президент страны Владимир Путин. «Указ об установлении звания „Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ“ подписан Владимиром Путиным», — говорится в тексте документа. Он опубликован на сайте правовых актов .

Почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы» учреждено в России. Такой указ подписал президент страны Владимир Путин. «Указ об установлении звания „Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ“ подписан Владимиром Путиным», — говорится в тексте документа. Он опубликован на сайте правовых актов.