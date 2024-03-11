Путин учредил новое почетное звание в России

Путин учредил звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин учредил звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ» Фото:

Почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы» учреждено в России. Такой указ подписал президент страны Владимир Путин.

«Указ об установлении звания „Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ“ подписан Владимиром Путиным», — говорится в тексте документа. Он опубликован на сайте правовых актов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы» учреждено в России. Такой указ подписал президент страны Владимир Путин. «Указ об установлении звания „Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ“ подписан Владимиром Путиным», — говорится в тексте документа. Он опубликован на сайте правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...