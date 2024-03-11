Путин учредил новое почетное звание в России

Владимир Путин учредил звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ»
Почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы» учреждено в России. Такой указ подписал президент страны Владимир Путин.
«Указ об установлении звания „Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ“ подписан Владимиром Путиным», — говорится в тексте документа. Он опубликован на сайте
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