Мирошник раскрыл, кто стоит за попыткой украинской ДРГ прорваться в Россию

Мирошник: за украинскими ДРГ стоят британцы и их союзники

16 марта 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Украинские ДРГ готовились под руководством британских специалистов, заявил Родион Мирошник Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британия причастна к подготовке прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Белгородской и Курской областях. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. «То, что это готовилось благодаря специалистам по таким операциям, а это чаще всего британцы либо их выкормыши, — тут нет сомнений», — заявил Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live». Он добавил, что Белгородская и Курская области находятся в настоящее время в состоянии военного периода, активно проводятся обстрелы. Мирошник также отметил, что Запад использует все возможные средства, чтобы повлиять на процесс волеизъявления в России и создать у россиян сомнения в способности государства защитить их. Он подчеркнул, что «все манипуляции уже запущены», и активно действует иностранное государство, предпринимая военные рейды и попытки прорваться на территорию РФ. Атаки украинских ДРГ на Белгородскую и Курскую области продолжаются пять дней подряд, передает Life . Военный политолог Олег Иванников предположил, что после выборов президента РФ активность террористов может снизиться. Согласно докладу Минобороны России, украинские диверсанты понесли серьезные потери во время неудачных попыток прорваться на территорию России с 12 по 15 марта. Свыше 550 военных были уничтожены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британия причастна к подготовке прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Белгородской и Курской областях. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. «То, что это готовилось благодаря специалистам по таким операциям, а это чаще всего британцы либо их выкормыши, — тут нет сомнений», — заявил Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live». Он добавил, что Белгородская и Курская области находятся в настоящее время в состоянии военного периода, активно проводятся обстрелы. Мирошник также отметил, что Запад использует все возможные средства, чтобы повлиять на процесс волеизъявления в России и создать у россиян сомнения в способности государства защитить их. Он подчеркнул, что «все манипуляции уже запущены», и активно действует иностранное государство, предпринимая военные рейды и попытки прорваться на территорию РФ. Атаки украинских ДРГ на Белгородскую и Курскую области продолжаются пять дней подряд, передает Life. Военный политолог Олег Иванников предположил, что после выборов президента РФ активность террористов может снизиться. Согласно докладу Минобороны России, украинские диверсанты понесли серьезные потери во время неудачных попыток прорваться на территорию России с 12 по 15 марта. Свыше 550 военных были уничтожены.