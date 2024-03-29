Доходы Зеленского за год выросли в четыре раза

30 марта 2024 в 01:28 Размер текста - 17 +

Декларация с доходами семьи Зеленского появилась на сайте офиса президента Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Доход семьи президента Украины Владимира Зеленского за прошедший год составил почти 12,5 миллиона гривен (примерно 316 тысяч долларов — прим. URA.RU). Это следует из декларации доходов, опубликованной на сайте офиса президента Украины. Эта сумма в четыре раза выше данных за 2022 год. Тогда доходы семьи Зеленского составили 3,7 миллиона гривен (более 8,7 миллиона рублей). Зеленский обнародовал декларации об имуществе и доходах в 2022 году «Зеленский обнародовал декларацию. Согласно декларации, доходы семьи Зеленских составили 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов), в том числе доход от продажи облигаций — 7 миллионов 455 тысяч 972 гривны», — сообщает офис Зеленского. Основной частью доходов семьи стали заработная плата, проценты по вкладам и доход от аренды недвижимости. В сумме это превысило 4,9 миллиона гривен (примерно 125 тысяч долларов — прим. URA.RU). В 2022 году Зеленский и его семья заработали 3,7 миллиона гривен (более 8,7 миллиона рублей). В 2021 году доходы президента и его семьи дошли почти до 11 миллионов гривен (почти 26 миллионов рублей). Около половины этих денег пришли от заработной платы, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доход семьи президента Украины Владимира Зеленского за прошедший год составил почти 12,5 миллиона гривен (примерно 316 тысяч долларов — прим. URA.RU). Это следует из декларации доходов, опубликованной на сайте офиса президента Украины. Эта сумма в четыре раза выше данных за 2022 год. Тогда доходы семьи Зеленского составили 3,7 миллиона гривен (более 8,7 миллиона рублей). «Зеленский обнародовал декларацию. Согласно декларации, доходы семьи Зеленских составили 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов), в том числе доход от продажи облигаций — 7 миллионов 455 тысяч 972 гривны», — сообщает офис Зеленского. Основной частью доходов семьи стали заработная плата, проценты по вкладам и доход от аренды недвижимости. В сумме это превысило 4,9 миллиона гривен (примерно 125 тысяч долларов — прим. URA.RU). В 2022 году Зеленский и его семья заработали 3,7 миллиона гривен (более 8,7 миллиона рублей). В 2021 году доходы президента и его семьи дошли почти до 11 миллионов гривен (почти 26 миллионов рублей). Около половины этих денег пришли от заработной платы, передает телеканал 360.