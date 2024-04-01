Главного инженера задержали по делу об аварии на руднике «Пионер»

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтер, спуск в шахту
СК РФ задержал главного инженера рудника «Пионер» по делу об аварии Фото:

В Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике «Пионер» задержан главный инженер. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«Задержан главный инженер рудника „Пионер“, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ)», — говорится в сообщении СК РФ, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

18 марта 2024 года на руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород. Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области была завершена. Спасателям не удалось найти 13 горняков, которые остались под завалами. URA.RU подробно рассказывало об операции и ее итогах. Ранее были задержаны управляющий директор рудника и двое сотрудников регионального управления Ростехнадзора.

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В Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике «Пионер» задержан главный инженер. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. «Задержан главный инженер рудника „Пионер“, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ)», — говорится в сообщении СК РФ, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 18 марта 2024 года на руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород. Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области была завершена. Спасателям не удалось найти 13 горняков, которые остались под завалами. URA.RU подробно рассказывало об операции и ее итогах. Ранее были задержаны управляющий директор рудника и двое сотрудников регионального управления Ростехнадзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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