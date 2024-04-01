Главного инженера задержали по делу об аварии на руднике «Пионер»

01 апреля 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

СК РФ задержал главного инженера рудника «Пионер» по делу об аварии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике «Пионер» задержан главный инженер. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. «Задержан главный инженер рудника „Пионер“, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ)», — говорится в сообщении СК РФ, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 18 марта 2024 года на руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород. Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области была завершена. Спасателям не удалось найти 13 горняков, которые остались под завалами. URA.RU подробно рассказывало об операции и ее итогах. Ранее были задержаны управляющий директор рудника и двое сотрудников регионального управления Ростехнадзора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике «Пионер» задержан главный инженер. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. «Задержан главный инженер рудника „Пионер“, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ)», — говорится в сообщении СК РФ, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 18 марта 2024 года на руднике горно-гидрометаллургического комбината произошел обвал горных пород. Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области была завершена. Спасателям не удалось найти 13 горняков, которые остались под завалами. URA.RU подробно рассказывало об операции и ее итогах. Ранее были задержаны управляющий директор рудника и двое сотрудников регионального управления Ростехнадзора.