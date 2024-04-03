Главного инженера рудника «Пионер», где произошло ЧП, заключили под стражу

03 апреля 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Главный инженер «Пионера» обвиняется в несоблюдении техники безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главный инженер рудника «Пионер» в Амурской области, где случился обвал, заключен под стражу. Его обвиняют в нарушении техники безопасности. Ранее он был задержан. Об этом сообщает прокуратура Амурской области. «С учетом позиции прокуратуры главному инженеру рудника „Пионер“, обвиняемому в нарушении требований безопасности при ведении работ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 мая», — отмечает областная прокуратура в своем telegram-канале . Его обвиняют в нарушении требований техники безопасности, в результате чего и произошел обвал. Кроме того, суд арестовал двух должностных лиц из управления Ростехнадзора, а также управляющего директора «Пионер». На руднике «Пионер» 18 марта произошло обрушение. Под завалами оказались 13 человек. Далее началось затопление. Спасателям так и не удалось найти спасателей. Ранее сообщалось о задержании главного инженера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный инженер рудника «Пионер» в Амурской области, где случился обвал, заключен под стражу. Его обвиняют в нарушении техники безопасности. Ранее он был задержан. Об этом сообщает прокуратура Амурской области. «С учетом позиции прокуратуры главному инженеру рудника „Пионер“, обвиняемому в нарушении требований безопасности при ведении работ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 мая», — отмечает областная прокуратура в своем telegram-канале. Его обвиняют в нарушении требований техники безопасности, в результате чего и произошел обвал. Кроме того, суд арестовал двух должностных лиц из управления Ростехнадзора, а также управляющего директора «Пионер». На руднике «Пионер» 18 марта произошло обрушение. Под завалами оказались 13 человек. Далее началось затопление. Спасателям так и не удалось найти спасателей. Ранее сообщалось о задержании главного инженера.