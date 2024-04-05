Трамп заявил, что созвонился бы с Путиным по теракту в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Дональда Трампа, он бы переговорил с Москвой по поводу теракта
По словам Дональда Трампа, он бы переговорил с Москвой по поводу теракта Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы лидеру РФ Владимиру Путину после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом он рассказал в интервью американском радиоведущему Хью Хьюитту.

«Хью, я бы позвонил ему. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать», — Дональда Трампа цитирует РИА Новости. При этом конкретная цель несостоявшегося звонка раскрыта не была.

Американские чиновники заявляли что Вашингтон якобы предупредил Москву о готовящемся теракте в «Крокусе» за две недели до произошедшего. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин уточнил, что США передало ФСБ слишком общую информацию. Глава МИД Сергей Лавров назвал очевидным украинский след в нападении на подмосковный концертный зал 22 марта, сообщает телеканал 360. По словам Путина, главной целью заказчиков теракта было нанесение ущерба российскому единству.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы лидеру РФ Владимиру Путину после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом он рассказал в интервью американском радиоведущему Хью Хьюитту. «Хью, я бы позвонил ему. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать», — Дональда Трампа цитирует РИА Новости. При этом конкретная цель несостоявшегося звонка раскрыта не была. Американские чиновники заявляли что Вашингтон якобы предупредил Москву о готовящемся теракте в «Крокусе» за две недели до произошедшего. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин уточнил, что США передало ФСБ слишком общую информацию. Глава МИД Сергей Лавров назвал очевидным украинский след в нападении на подмосковный концертный зал 22 марта, сообщает телеканал 360. По словам Путина, главной целью заказчиков теракта было нанесение ущерба российскому единству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...