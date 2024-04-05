Трамп заявил, что созвонился бы с Путиным по теракту в «Крокусе»

05 апреля 2024 в 05:28 Размер текста - 17 +

По словам Дональда Трампа, он бы переговорил с Москвой по поводу теракта Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы лидеру РФ Владимиру Путину после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом он рассказал в интервью американском радиоведущему Хью Хьюитту. «Хью, я бы позвонил ему. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать», — Дональда Трампа цитирует РИА Новости. При этом конкретная цель несостоявшегося звонка раскрыта не была. Американские чиновники заявляли что Вашингтон якобы предупредил Москву о готовящемся теракте в «Крокусе» за две недели до произошедшего. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин уточнил, что США передало ФСБ слишком общую информацию. Глава МИД Сергей Лавров назвал очевидным украинский след в нападении на подмосковный концертный зал 22 марта, сообщает телеканал 360. По словам Путина, главной целью заказчиков теракта было нанесение ущерба российскому единству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что позвонил бы лидеру РФ Владимиру Путину после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом он рассказал в интервью американском радиоведущему Хью Хьюитту. «Хью, я бы позвонил ему. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать», — Дональда Трампа цитирует РИА Новости. При этом конкретная цель несостоявшегося звонка раскрыта не была. Американские чиновники заявляли что Вашингтон якобы предупредил Москву о готовящемся теракте в «Крокусе» за две недели до произошедшего. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин уточнил, что США передало ФСБ слишком общую информацию. Глава МИД Сергей Лавров назвал очевидным украинский след в нападении на подмосковный концертный зал 22 марта, сообщает телеканал 360. По словам Путина, главной целью заказчиков теракта было нанесение ущерба российскому единству.