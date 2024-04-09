Виновник в смерти поэта Рубинштейна получил условный срок

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Фестиваль "Остров 90-х". Екатеринбург, рубинштейн лев
Водитель, сбивший поэта Рубинштейна, получил год и восемь месяцев условно Фото:

Водитель, сбивший поэта Льва Рубинштейна, получил условный срок. Об этом сообщила столичная прокуратура.

«Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год и восемь месяцев условно с испытательным сроком в течение трех лет», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры, передает РИА Новости. Там добавили, что мужчину признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ, ему также запрещено управлять автомобилями в течение двух лет и шести месяцев.

Льву Рубинштейну было 76 лет. Свои первые произведения он опубликовал на Западе, а в России его творчество стало известно в конце 1989-х годов.

9 января его сбила машина в Москве. Он находился в тяжелом состоянии. После этого он впал в кому. Позднее появилась информация о его смерти. URA.RU рассказывало о том, чем известен поэт Рубинштейн, а также о подробностях ДТП.

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Водитель, сбивший поэта Льва Рубинштейна, получил условный срок. Об этом сообщила столичная прокуратура. «Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год и восемь месяцев условно с испытательным сроком в течение трех лет», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры, передает РИА Новости. Там добавили, что мужчину признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ, ему также запрещено управлять автомобилями в течение двух лет и шести месяцев. Льву Рубинштейну было 76 лет. Свои первые произведения он опубликовал на Западе, а в России его творчество стало известно в конце 1989-х годов. 9 января его сбила машина в Москве. Он находился в тяжелом состоянии. После этого он впал в кому. Позднее появилась информация о его смерти. URA.RU рассказывало о том, чем известен поэт Рубинштейн, а также о подробностях ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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