Виновник в смерти поэта Рубинштейна получил условный срок

09 апреля 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Водитель, сбивший поэта Рубинштейна, получил год и восемь месяцев условно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водитель, сбивший поэта Льва Рубинштейна, получил условный срок. Об этом сообщила столичная прокуратура. «Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год и восемь месяцев условно с испытательным сроком в течение трех лет», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры, передает РИА Новости. Там добавили, что мужчину признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ, ему также запрещено управлять автомобилями в течение двух лет и шести месяцев. Льву Рубинштейну было 76 лет. Свои первые произведения он опубликовал на Западе, а в России его творчество стало известно в конце 1989-х годов. 9 января его сбила машина в Москве. Он находился в тяжелом состоянии. После этого он впал в кому. Позднее появилась информация о его смерти. URA.RU рассказывало о том, чем известен поэт Рубинштейн, а также о подробностях ДТП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель, сбивший поэта Льва Рубинштейна, получил условный срок. Об этом сообщила столичная прокуратура. «Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год и восемь месяцев условно с испытательным сроком в течение трех лет», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры, передает РИА Новости. Там добавили, что мужчину признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ, ему также запрещено управлять автомобилями в течение двух лет и шести месяцев. Льву Рубинштейну было 76 лет. Свои первые произведения он опубликовал на Западе, а в России его творчество стало известно в конце 1989-х годов. 9 января его сбила машина в Москве. Он находился в тяжелом состоянии. После этого он впал в кому. Позднее появилась информация о его смерти. URA.RU рассказывало о том, чем известен поэт Рубинштейн, а также о подробностях ДТП.