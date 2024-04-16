В Санкт-Петербурге полицейские избили участника СВО

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения полицейских на участника СВО
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Обзорная по городу. Пермь , пистолет, полиция
Расследование взято под контроль центрального аппарата СК РФ, сообщил комитет Фото:

Сотрудники полиции избили участника спецоперации в Санкт-Петербурге. Следственный комитет начал проверку, будет возбуждено уголовное дело.

«В соцмедиа размещена информация, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе выходцы из Азербайджана, избили участника СВО. Проводится доследственная проверка», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. К расследованию подключен центральный аппарат комитета.

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Сотрудники полиции избили участника спецоперации в Санкт-Петербурге. Следственный комитет начал проверку, будет возбуждено уголовное дело. «В соцмедиа размещена информация, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе выходцы из Азербайджана, избили участника СВО. Проводится доследственная проверка», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. К расследованию подключен центральный аппарат комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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