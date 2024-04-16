В Санкт-Петербурге полицейские избили участника СВО

Расследование взято под контроль центрального аппарата СК РФ, сообщил комитет
Сотрудники полиции избили участника спецоперации в Санкт-Петербурге. Следственный комитет начал проверку, будет возбуждено уголовное дело.
«В соцмедиа размещена информация, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе выходцы из Азербайджана, избили участника СВО. Проводится доследственная проверка», — сообщает Следственный комитет в своем
Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. К расследованию подключен центральный аппарат комитета.
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