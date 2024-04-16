В Санкт-Петербурге полицейские избили участника СВО

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения полицейских на участника СВО

16 апреля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Расследование взято под контроль центрального аппарата СК РФ, сообщил комитет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сотрудники полиции избили участника спецоперации в Санкт-Петербурге. Следственный комитет начал проверку, будет возбуждено уголовное дело. «В соцмедиа размещена информация, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе выходцы из Азербайджана, избили участника СВО. Проводится доследственная проверка», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале . Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. К расследованию подключен центральный аппарат комитета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники полиции избили участника спецоперации в Санкт-Петербурге. Следственный комитет начал проверку, будет возбуждено уголовное дело. «В соцмедиа размещена информация, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе выходцы из Азербайджана, избили участника СВО. Проводится доследственная проверка», — сообщает Следственный комитет в своем telegram-канале. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. К расследованию подключен центральный аппарат комитета.