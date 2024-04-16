Кирби: США не возьмут на себя «боевую роль» на Украине по желанию Зеленского

США не станут брать на себя «боевую роль» на Украине, как того хочет украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Собеза Белого дома Джон Кирби. Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что Израилю в отличии от Украины «не на бумаге» оказали помощь в отражении удара Ирана.
«Это совершенно другая битва. Президент ясно давал понять, что ботинок (американских солдат)на земле не будет. Соединенные Штаты не будут брать на себя боевую роль в войне на Украине», — заявил Кирби в ходе брифинга. Так ответил на недовольство Зеленского из-за активной поддержки Израиля со стороны Штатов.
Ранее Зеленский выступил с осуждением атаки Ирана на Израиль. При этом он отметил, что Киев ждет не меньшей поддержки от западных стран. Издание The Wall Street Journal заявило, что на Украине начинают испытывать неприязнь к США из-за поддержки Израиля.
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