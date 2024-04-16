16 апреля 2024

Кирби: США не возьмут на себя «боевую роль» на Украине по желанию Зеленского

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джон Кирби, Джон Кёрби,  stock
Кирби ответил на недовольство Зеленского из-за активной поддержки Израиля со стороны США Фото:
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США не станут брать на себя «боевую роль» на Украине, как того хочет украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Собеза Белого дома Джон Кирби. Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что Израилю в отличии от Украины «не на бумаге» оказали помощь в отражении удара Ирана.

«Это совершенно другая битва. Президент ясно давал понять, что ботинок (американских солдат)на земле не будет. Соединенные Штаты не будут брать на себя боевую роль в войне на Украине», — заявил Кирби в ходе брифинга. Так ответил на недовольство Зеленского из-за активной поддержки Израиля со стороны Штатов.

Ранее Зеленский выступил с осуждением атаки Ирана на Израиль. При этом он отметил, что Киев ждет не меньшей поддержки от западных стран. Издание The Wall Street Journal заявило, что на Украине начинают испытывать неприязнь к США из-за поддержки Израиля.

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США не станут брать на себя «боевую роль» на Украине, как того хочет украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Собеза Белого дома Джон Кирби. Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что Израилю в отличии от Украины «не на бумаге» оказали помощь в отражении удара Ирана. «Это совершенно другая битва. Президент ясно давал понять, что ботинок (американских солдат)на земле не будет. Соединенные Штаты не будут брать на себя боевую роль в войне на Украине», — заявил Кирби в ходе брифинга. Так ответил на недовольство Зеленского из-за активной поддержки Израиля со стороны Штатов. Ранее Зеленский выступил с осуждением атаки Ирана на Израиль. При этом он отметил, что Киев ждет не меньшей поддержки от западных стран. Издание The Wall Street Journal заявило, что на Украине начинают испытывать неприязнь к США из-за поддержки Израиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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