ВСУ атаковали Тульскую область при помощи БПЛА
Противовоздушная оборона сбила беспилотный летательный аппарат над территорией Тульской области. Об этом сообщает пресс-центр Министерства региональной безопасности региона.
"Ночью 20 апреля силами ПВО, находящимися на боевом дежурстве, был уничтожен БПЛА в воздушном пространстве Тульской области", — отмечено в официальном заявлении министерства. Сообщение появилось на официальном сайте ведомства.
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