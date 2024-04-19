19 апреля 2024

ВСУ атаковали Тульскую область

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ВСУ атаковали Тульскую область при помощи БПЛА
ВСУ атаковали Тульскую область при помощи БПЛА Фото:

Противовоздушная оборона сбила беспилотный летательный аппарат над территорией Тульской области. Об этом сообщает пресс-центр Министерства региональной безопасности региона.

"Ночью 20 апреля силами ПВО, находящимися на боевом дежурстве, был уничтожен БПЛА в воздушном пространстве Тульской области", — отмечено в официальном заявлении министерства. Сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

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Противовоздушная оборона сбила беспилотный летательный аппарат над территорией Тульской области. Об этом сообщает пресс-центр Министерства региональной безопасности региона. "Ночью 20 апреля силами ПВО, находящимися на боевом дежурстве, был уничтожен БПЛА в воздушном пространстве Тульской области", — отмечено в официальном заявлении министерства. Сообщение появилось на официальном сайте ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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