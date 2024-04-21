В Севастополе сбили противокорабельную ракету. Видео

Развозжаев: военные отбили атаку противокорабельной ракеты
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты
В Севастополе из-за упавших осколков ракеты произошло возгорание, его оперативно ликвидировали Фото:

Утром 21 апреля в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. Об этом сообщил губернатора Севастополя Михаила Развожаева

«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Он напомнил, что стоит доверять информации только из официальных источников.

Ранее в Севастополе сообщали о взрывах. Также движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

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Утром 21 апреля в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. Об этом сообщил губернатора Севастополя Михаила Развожаева «Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Он напомнил, что стоит доверять информации только из официальных источников. Ранее в Севастополе сообщали о взрывах. Также движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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