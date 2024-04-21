В Севастополе из-за упавших осколков ракеты произошло возгорание, его оперативно ликвидировалиФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Утром 21 апреля в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. Об этом сообщил губернатора Севастополя Михаила Развожаева
«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Он напомнил, что стоит доверять информации только из официальных источников.
Ранее в Севастополе сообщали о взрывах. Также движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.
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Утром 21 апреля в Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. Об этом сообщил губернатора Севастополя Михаила Развожаева «Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Он напомнил, что стоит доверять информации только из официальных источников. Ранее в Севастополе сообщали о взрывах. Также движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.