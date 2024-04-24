Добровольцу из Молдавии грозит депортация на родину и 23 года тюрьмы

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Добровольцу из Молдовы Андрею Караману грозит 23 года тюрьмы Фото:
новость из сюжета
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Добровольцу из Молдовы Андрею Караману угрожает депортация из России на родину и 23 года тюрьмы за наемничество и участие в боевых действиях после расформирования подразделения «Каскад». Он воевал под Урожайным, в Новомихайловке и Угледаре.

«Андрею Караману грозит депортация на родину и 23 года тюрьмы за наемничество», — сообщает RT. Там добавили, что доброволец родом из Приднестровья. Он находится в ДНР с 1 июля 2023 года и прибыл с целью защиты интересов русскоязычного населения и России. Сам боец рассказал, что заключил контракт вместе со своим одноклассником.

Теперь его вместе с товарищами могут депортировать из страны из-за отсутствия российских паспортов. По словам Карамана, с сентября прошлого года они пытались получить гражданство РФ в ДНР, но им отказывали, причем устно: Андрей планирует продолжать службу и заключить контракт с другим подразделением, заключили в RT.

Сербскому добровольцу Александру Йокичу также оформляют временное убежище в России из-за угрозы депортации и тюремного заключения на родине за наемничество. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что ДНР направит ходатайство к президенту России Владимиру Путину о предоставлении гражданства РФ Йокичу, который участвовал в боях, получил ранение и награды.

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Добровольцу из Молдовы Андрею Караману угрожает депортация из России на родину и 23 года тюрьмы за наемничество и участие в боевых действиях после расформирования подразделения «Каскад». Он воевал под Урожайным, в Новомихайловке и Угледаре. «Андрею Караману грозит депортация на родину и 23 года тюрьмы за наемничество», — сообщает RT. Там добавили, что доброволец родом из Приднестровья. Он находится в ДНР с 1 июля 2023 года и прибыл с целью защиты интересов русскоязычного населения и России. Сам боец рассказал, что заключил контракт вместе со своим одноклассником. Теперь его вместе с товарищами могут депортировать из страны из-за отсутствия российских паспортов. По словам Карамана, с сентября прошлого года они пытались получить гражданство РФ в ДНР, но им отказывали, причем устно: Андрей планирует продолжать службу и заключить контракт с другим подразделением, заключили в RT. Сербскому добровольцу Александру Йокичу также оформляют временное убежище в России из-за угрозы депортации и тюремного заключения на родине за наемничество. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что ДНР направит ходатайство к президенту России Владимиру Путину о предоставлении гражданства РФ Йокичу, который участвовал в боях, получил ранение и награды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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