Добровольцу из Молдавии грозит депортация на родину и 23 года тюрьмы

24 апреля 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Добровольцу из Молдовы Андрею Караману грозит 23 года тюрьмы Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Добровольцу из Молдовы Андрею Караману угрожает депортация из России на родину и 23 года тюрьмы за наемничество и участие в боевых действиях после расформирования подразделения «Каскад». Он воевал под Урожайным, в Новомихайловке и Угледаре. «Андрею Караману грозит депортация на родину и 23 года тюрьмы за наемничество», — сообщает RT. Там добавили, что доброволец родом из Приднестровья. Он находится в ДНР с 1 июля 2023 года и прибыл с целью защиты интересов русскоязычного населения и России. Сам боец рассказал, что заключил контракт вместе со своим одноклассником. Теперь его вместе с товарищами могут депортировать из страны из-за отсутствия российских паспортов. По словам Карамана, с сентября прошлого года они пытались получить гражданство РФ в ДНР, но им отказывали, причем устно: Андрей планирует продолжать службу и заключить контракт с другим подразделением, заключили в RT. Сербскому добровольцу Александру Йокичу также оформляют временное убежище в России из-за угрозы депортации и тюремного заключения на родине за наемничество. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что ДНР направит ходатайство к президенту России Владимиру Путину о предоставлении гражданства РФ Йокичу, который участвовал в боях, получил ранение и награды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Добровольцу из Молдовы Андрею Караману угрожает депортация из России на родину и 23 года тюрьмы за наемничество и участие в боевых действиях после расформирования подразделения «Каскад». Он воевал под Урожайным, в Новомихайловке и Угледаре. «Андрею Караману грозит депортация на родину и 23 года тюрьмы за наемничество», — сообщает RT. Там добавили, что доброволец родом из Приднестровья. Он находится в ДНР с 1 июля 2023 года и прибыл с целью защиты интересов русскоязычного населения и России. Сам боец рассказал, что заключил контракт вместе со своим одноклассником. Теперь его вместе с товарищами могут депортировать из страны из-за отсутствия российских паспортов. По словам Карамана, с сентября прошлого года они пытались получить гражданство РФ в ДНР, но им отказывали, причем устно: Андрей планирует продолжать службу и заключить контракт с другим подразделением, заключили в RT. Сербскому добровольцу Александру Йокичу также оформляют временное убежище в России из-за угрозы депортации и тюремного заключения на родине за наемничество. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что ДНР направит ходатайство к президенту России Владимиру Путину о предоставлении гражданства РФ Йокичу, который участвовал в боях, получил ранение и награды.