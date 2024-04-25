Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на встречу в Петербурге

25 апреля 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Путин с удовольствием принял приглашение от предпринимательниц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава России Владимир Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед в Санкт-Петербурге. Свое согласие он дал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «С удовольствием принимаю ваше приглашение на обед», — сказал Путин в ответ на приглашение. Он отметил, что во всем мире с уважением относятся к женщинам, которые добиваются успеха. Эту инициативность нужно поддерживать, подчеркнул президент. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». На выступлении Путин давал советы бизнесу. Так, например, он заявил, что бизнес не должен брать на свой баланс возводимые им объекты социального назначения. Кроме того, он заявил о необходимости поддержки российского бизнеса за границей. Также Путин подчеркнул успешность продвижения российских брендов и необходимость разработки унифицированных механизмов поддержки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава России Владимир Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед в Санкт-Петербурге. Свое согласие он дал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «С удовольствием принимаю ваше приглашение на обед», — сказал Путин в ответ на приглашение. Он отметил, что во всем мире с уважением относятся к женщинам, которые добиваются успеха. Эту инициативность нужно поддерживать, подчеркнул президент. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». На выступлении Путин давал советы бизнесу. Так, например, он заявил, что бизнес не должен брать на свой баланс возводимые им объекты социального назначения. Кроме того, он заявил о необходимости поддержки российского бизнеса за границей. Также Путин подчеркнул успешность продвижения российских брендов и необходимость разработки унифицированных механизмов поддержки.