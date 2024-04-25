Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на встречу в Петербурге

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Путин с удовольствием принял приглашение от предпринимательниц Фото:

Глава России Владимир Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед в Санкт-Петербурге. Свое согласие он дал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«С удовольствием принимаю ваше приглашение на обед», — сказал Путин в ответ на приглашение. Он отметил, что во всем мире с уважением относятся к женщинам, которые добиваются успеха. Эту инициативность нужно поддерживать, подчеркнул президент. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

На выступлении Путин давал советы бизнесу. Так, например, он заявил, что бизнес не должен брать на свой баланс возводимые им объекты социального назначения. Кроме того, он заявил о необходимости поддержки российского бизнеса за границей. Также Путин подчеркнул успешность продвижения российских брендов и необходимость разработки унифицированных механизмов поддержки.

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Глава России Владимир Путин принял приглашение женщин-предпринимательниц на деловой обед в Санкт-Петербурге. Свое согласие он дал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «С удовольствием принимаю ваше приглашение на обед», — сказал Путин в ответ на приглашение. Он отметил, что во всем мире с уважением относятся к женщинам, которые добиваются успеха. Эту инициативность нужно поддерживать, подчеркнул президент. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». На выступлении Путин давал советы бизнесу. Так, например, он заявил, что бизнес не должен брать на свой баланс возводимые им объекты социального назначения. Кроме того, он заявил о необходимости поддержки российского бизнеса за границей. Также Путин подчеркнул успешность продвижения российских брендов и необходимость разработки унифицированных механизмов поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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