Reuters: «спасательный круг» США не поможет Украине выбраться из трясины

29 апреля 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Помощь со стороны США не окажет сильного влияния на положение Украины, пишет Reuters Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощь в размере 61 миллиарда долларов, предоставленная США Украине, представляет собой «спасательный круг», недостаточный для помощи стране в нынешней ситуации. Западные страны не должны расслабляться из-за этой помощи, а наоборот, усиливать поддержку Украины и создать более эффективный механизм помощи. Об этом пишет агентство Reuters. «Если Западные страны расслабятся из-за помощи США в размере 61 миллиарда долларов, это будет ошибкой. Союзники Украины должны усилить спасательный круг, который был дан Киеву со стороны Вашингтона, так как этой помощи явно недостаточно и Украина потонет», — говорится в материале агентства. Там добавили, что Украина сейчас принимает максимальные меры, чтобы выстоять против России. Необходимая сумма помощи для Украины в будущем будет зависеть от того, как она будет вести этот конфликт. Однако учитывая увеличение военных расходов со стороны Кремля, скорее всего, в будущем Украине потребуется не менее той же суммы помощи каждый год, что было выделено союзниками в 2023 году — 88 миллиардов евро, заключили в материале. Украина и США согласовывают новое десятилетнее соглашение о безопасности с военной, финансовой и политической поддержкой от США. Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил о продвижении работы над документом. При этом известно, что сейчас в США нет свободных зенитных ракетных комплексов Patriot для передачи ВСУ, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощь в размере 61 миллиарда долларов, предоставленная США Украине, представляет собой «спасательный круг», недостаточный для помощи стране в нынешней ситуации. Западные страны не должны расслабляться из-за этой помощи, а наоборот, усиливать поддержку Украины и создать более эффективный механизм помощи. Об этом пишет агентство Reuters. «Если Западные страны расслабятся из-за помощи США в размере 61 миллиарда долларов, это будет ошибкой. Союзники Украины должны усилить спасательный круг, который был дан Киеву со стороны Вашингтона, так как этой помощи явно недостаточно и Украина потонет», — говорится в материале агентства. Там добавили, что Украина сейчас принимает максимальные меры, чтобы выстоять против России. Необходимая сумма помощи для Украины в будущем будет зависеть от того, как она будет вести этот конфликт. Однако учитывая увеличение военных расходов со стороны Кремля, скорее всего, в будущем Украине потребуется не менее той же суммы помощи каждый год, что было выделено союзниками в 2023 году — 88 миллиардов евро, заключили в материале. Украина и США согласовывают новое десятилетнее соглашение о безопасности с военной, финансовой и политической поддержкой от США. Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил о продвижении работы над документом. При этом известно, что сейчас в США нет свободных зенитных ракетных комплексов Patriot для передачи ВСУ, передает Life.