В Щекино подростки заставили ребенка есть семечки с земли

В городе Щекино Тульской области несколько подростков заставили маленького мальчика есть семечки с земли, сняв на видео происходящее. Видеозапись с издевательствами быстро распространилась в социальных сетях.
«Подростки из Щекино издеваются над малолетним мальчиком. Кидают ему семечки на грязную землю и заставляют их съесть», — пишет telegram-канал "Тула жесть". Данные кадры вызвали широкий общественный резонанс. Пользователи сетей выразили свои возмущение, призвав контролирующие органы провести проверку происшедшего.
В реакции на увиденное глава "Лиги безопасного Интернета" Екатерина Мизулина заявила, что организация обратится к правоохранительным органам и к уполномоченному по правам ребенка в регионе с требованием провести тщательное расследование этого инцидента. В сообщении в своем telegram-канале она выразила грусть и недоумение от происходящего.
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