В Щекино подростки заставили ребенка есть семечки с земли

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Видео с издевательствами над маленьким мальчиком вызвало широкий резонанс в сети
Видео с издевательствами над маленьким мальчиком вызвало широкий резонанс в сети Фото:

В городе Щекино Тульской области несколько подростков заставили маленького мальчика есть семечки с земли, сняв на видео происходящее. Видеозапись с издевательствами быстро распространилась в социальных сетях.

«Подростки из Щекино издеваются над малолетним мальчиком. Кидают ему семечки на грязную землю и заставляют их съесть», — пишет telegram-канал "Тула жесть". Данные кадры вызвали широкий общественный резонанс. Пользователи сетей выразили свои возмущение, призвав контролирующие органы провести проверку происшедшего.

В реакции на увиденное глава "Лиги безопасного Интернета" Екатерина Мизулина заявила, что организация обратится к правоохранительным органам и к уполномоченному по правам ребенка в регионе с требованием провести тщательное расследование этого инцидента. В сообщении в своем telegram-канале она выразила грусть и недоумение от происходящего.

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В городе Щекино Тульской области несколько подростков заставили маленького мальчика есть семечки с земли, сняв на видео происходящее. Видеозапись с издевательствами быстро распространилась в социальных сетях. «Подростки из Щекино издеваются над малолетним мальчиком. Кидают ему семечки на грязную землю и заставляют их съесть», — пишет telegram-канал "Тула жесть". Данные кадры вызвали широкий общественный резонанс. Пользователи сетей выразили свои возмущение, призвав контролирующие органы провести проверку происшедшего. В реакции на увиденное глава "Лиги безопасного Интернета" Екатерина Мизулина заявила, что организация обратится к правоохранительным органам и к уполномоченному по правам ребенка в регионе с требованием провести тщательное расследование этого инцидента. В сообщении в своем telegram-канале она выразила грусть и недоумение от происходящего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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