Сегодня король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа встретился с президентом России Владимиром Путиным. Политики не только подписали важные документы и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Путин подарил монарху длинный Aurus, а также показал, как правильно пользоваться наушниками для синхронного перевода. Как прошла встреча — в фоторепортаже URA.RU.
Хамад бен Иса Аль Халиф заявил, что для него день встречи с Владимиром Путиным стал одним из самых счастливых в жизни. Также король поздравил главу РФ с победой на президентских выборах. Все подробности встречи — в материале URA.RU.
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