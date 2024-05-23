Aurus в подарок и инструкция по наушникам: как прошла встреча Путина и короля Бахрейна. Фоторепортаж

В Москве прошли переговоры Путина и короля Бахрейна
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Хамад бен Иса Аль Халиф на встрече передал Владимиру Путину наилучшие пожелания от арабских друзей Фото:

Сегодня король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа встретился с президентом России Владимиром Путиным. Политики не только подписали важные документы и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Путин подарил монарху длинный Aurus, а также показал, как правильно пользоваться наушниками для синхронного перевода. Как прошла встреча — в фоторепортаже URA.RU.

Хамад бен Иса Аль Халиф заявил, что для него день встречи с Владимиром Путиным стал одним из самых счастливых в жизни. Также король поздравил главу РФ с победой на президентских выборах. Все подробности встречи — в материале URA.RU.

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Сегодня король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа встретился с президентом России Владимиром Путиным. Политики не только подписали важные документы и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Путин подарил монарху длинный Aurus, а также показал, как правильно пользоваться наушниками для синхронного перевода. Как прошла встреча — в фоторепортаже URA.RU. Хамад бен Иса Аль Халиф заявил, что для него день встречи с Владимиром Путиным стал одним из самых счастливых в жизни. Также король поздравил главу РФ с победой на президентских выборах. Все подробности встречи — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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