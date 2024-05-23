Aurus в подарок и инструкция по наушникам: как прошла встреча Путина и короля Бахрейна. Фоторепортаж

В Москве прошли переговоры Путина и короля Бахрейна

23 мая 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Хамад бен Иса Аль Халиф на встрече передал Владимиру Путину наилучшие пожелания от арабских друзей Фото: Михаил Терещенко/РИА Новости Сегодня король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа встретился с президентом России Владимиром Путиным. Политики не только подписали важные документы и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Путин подарил монарху длинный Aurus, а также показал, как правильно пользоваться наушниками для синхронного перевода. Как прошла встреча — в фоторепортаже URA.RU. Хамад бен Иса Аль Халиф заявил, что для него день встречи с Владимиром Путиным стал одним из самых счастливых в жизни. Также король поздравил главу РФ с победой на президентских выборах. Все подробности встречи — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа встретился с президентом России Владимиром Путиным. Политики не только подписали важные документы и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Путин подарил монарху длинный Aurus, а также показал, как правильно пользоваться наушниками для синхронного перевода. Как прошла встреча — в фоторепортаже URA.RU. Хамад бен Иса Аль Халиф заявил, что для него день встречи с Владимиром Путиным стал одним из самых счастливых в жизни. Также король поздравил главу РФ с победой на президентских выборах. Все подробности встречи — в материале URA.RU.