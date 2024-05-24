The Guardian: окружение Зеленского считает нереальным выход к границам 1991 года

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Планы Владимира Зеленского о возвращении утраченных территорий не являются реалистичными, пишет The Guardian
Планы Владимира Зеленского о возвращении утраченных территорий не являются реалистичными, пишет The Guardian Фото:
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Окружение Украинского лидера Владимира Зеленского не верит в выход страны к границам 1991 года. Об этом написали в издании The Guardian.

«Критика, которую я слышал неоднократно, заключается в том, что он (Зеленский) продолжает питать нереалистичные надежды на полную победу, то есть на отвоевание всей территории Украины в границах 1991 года, включая Крым», — написал автор статьи Тимоти Гартон Эш.

Также издание приводит слова некоторых украинских должностных лиц. По их словам, Украине нужно постараться хотя бы выжить.

Ранее Зеленский предложил свой план по урегулированию конфликта с РФ. Согласно его инициативе, Украина должна вернуться к территориям 1991 года. 

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Окружение Украинского лидера Владимира Зеленского не верит в выход страны к границам 1991 года. Об этом написали в издании The Guardian. «Критика, которую я слышал неоднократно, заключается в том, что он (Зеленский) продолжает питать нереалистичные надежды на полную победу, то есть на отвоевание всей территории Украины в границах 1991 года, включая Крым», — написал автор статьи Тимоти Гартон Эш. Также издание приводит слова некоторых украинских должностных лиц. По их словам, Украине нужно постараться хотя бы выжить. Ранее Зеленский предложил свой план по урегулированию конфликта с РФ. Согласно его инициативе, Украина должна вернуться к территориям 1991 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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