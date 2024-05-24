The Guardian: окружение Зеленского считает нереальным выход к границам 1991 года

Окружение Украинского лидера Владимира Зеленского не верит в выход страны к границам 1991 года. Об этом написали в издании The Guardian.
«Критика, которую я слышал неоднократно, заключается в том, что он (Зеленский) продолжает питать нереалистичные надежды на полную победу, то есть на отвоевание всей территории Украины в границах 1991 года, включая Крым», — написал автор статьи Тимоти Гартон Эш.
Также издание приводит слова некоторых украинских должностных лиц. По их словам, Украине нужно постараться хотя бы выжить.
Ранее Зеленский предложил свой план по урегулированию конфликта с РФ. Согласно его инициативе, Украина должна вернуться к территориям 1991 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.