NYT: ВСУ нечем удерживать Часов Яр

ВСУ становится все сложнее удерживать город Часов Яр из-за отсутствия достаточного количества войск и артиллерии. В связи с этим украинские солдаты все чаще прибегают к использованию беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет газета The New York Times.
«Не имея войск и артиллерии, солдаты ВСУ все чаще полагаются на беспилотники, чтобы сбрасывать взрывчатку и припасы для удержания Часова Яра», — говорится в материале. Там добавили, что в последние месяцы отряды беспилотников 92-й штурмовой бригады украинской армии стали ключевыми в поддержке других частей вооруженных сил, испытывающих нехватку военнослужащих и боеприпасов.
Украинские военные группы работают круглосуточно, нанося удары по российской бронетехнике, проводя взрывные действия на позициях ВС РФ и используя беспилотники для доставки необходимых материальных ресурсов украинским солдатам вдоль линии фронта, заключил автор.
ВСУ находятся в тяжелой ситуации в районе Часова Яра. В связи с этим на данное направление украинское командование перебросило элитные подразделения спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин 16 мая заявил, что он оптимистично смотрит на ход наступления российских войск в направлении Часова Яра. Он уверен, что город вскоре будет освобожден, передает RT.
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