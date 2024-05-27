Кадыров поручил вырыть яму для Зеленского. Видео

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Для Владимира Зеленского уже роется яма, заявил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для главы Украины Владимира Зеленского уже роется яма. Такое поручение дал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы дали поручение. Мы готовим яму. На лечение поставим, надо вылечить человека, который убивает свой народ», — заявил Рамзан Кадыров. Его слова приводит telegram-канал Shot. Он отметил, что это станет своеобразным рехабом для Зеленского.

Ранее Кадыров делился, что мечтает посадить Зеленского в подвал. По его словам, он будет находиться в Чечне. Он также раскритиковал военные поставки Украине. Он отметил, что спецоперацию Россия завершит победой.

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Для главы Украины Владимира Зеленского уже роется яма. Такое поручение дал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мы дали поручение. Мы готовим яму. На лечение поставим, надо вылечить человека, который убивает свой народ», — заявил Рамзан Кадыров. Его слова приводит telegram-канал Shot. Он отметил, что это станет своеобразным рехабом для Зеленского. Ранее Кадыров делился, что мечтает посадить Зеленского в подвал. По его словам, он будет находиться в Чечне. Он также раскритиковал военные поставки Украине. Он отметил, что спецоперацию Россия завершит победой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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