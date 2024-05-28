В «Рыбном союзе» раскрыли, куда отправляется 98% российских крабов

Россия на 18,7% нарастила объем экспорта крабов на Ближний Восток и в Азию

28 мая 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Поставки крабов только в Китай принесли стране 421 млн долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экспорт российских крабов в 2023 году составил 85,6 тысяч тонн, что на 18,7% превышает показатель 2022 года, когда поставки снизились на фоне санкций. В сравнении с досанкционным 2021 годом рост экспорта составил в 2023 году 14%. Эти данные привел URA.ru председатель «Рыбного союза» Александр Панин, комментируя итоги состоявшегося накануне совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. Новость по теме Добыча водных биоресурсов в России превысила 5,1 млн тонн «Свыше 98% экспорта российского краба приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, где традиционно высокую долю в потреблении (свыше 50%) занимает живой краб. К слову, хорошие перспективы открываются на рынке Ближнего Востока, в частности, в ОАЭ, где около 15% в поставках занимают консервы из краба», — привел данные председатель «Рыбного союза» Александр Панин. Он сообщил, что в 2023 году экспорт российских крабов в Южную Корею и Китай продемонстрировал обнадеживающие показатели: Республика Корея приобрела 55% экспортируемых крабов по весу и 39% по стоимости, в то время как КНР закупила 42% по весу и также 39% по стоимости. За первые четыре месяца 2024 года экспорт в Китай вырос до 12,3 тысяч тонн, что на 12% больше, чем за тот же период предыдущего года, и на 159% больше, чем в 2022 году. «Эти поставки оцениваются в 421 млн долларов, что на 36% превышает показатели предыдущего года, согласно данным китайской таможенной службы», — сообщил Панин. Новость по теме Ассоциация рыбного рынка: краба в РФ достаточно, рестораторы не должны стимулировать браконьеров Средняя экспортная цена российского краба в Китай составила 34 доллара за килограмм, что на 22% больше, чем в 2023 году, и почти вдвое превышает среднюю цену по всему китайскому импорту краба. В то же время экспорт в Южную Корею немного снизился, достигнув 6,9 тысяч тонн при средней цене 20 долларов за килограмм. «Несмотря на увеличение экспортных объемов, рост издержек привел к снижению цен на краба, что негативно сказалось на доходности отрасли. Добыча краба в 2023 году снизилась на 4% по сравнению с предыдущими годами, и эта тенденция сохраняется в 2024 году, когда к маю было добыто на 13% меньше краба, чем в прошлом году», — заключил Панин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экспорт российских крабов в 2023 году составил 85,6 тысяч тонн, что на 18,7% превышает показатель 2022 года, когда поставки снизились на фоне санкций. В сравнении с досанкционным 2021 годом рост экспорта составил в 2023 году 14%. Эти данные привел URA.ru председатель «Рыбного союза» Александр Панин, комментируя итоги состоявшегося накануне совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. «Свыше 98% экспорта российского краба приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, где традиционно высокую долю в потреблении (свыше 50%) занимает живой краб. К слову, хорошие перспективы открываются на рынке Ближнего Востока, в частности, в ОАЭ, где около 15% в поставках занимают консервы из краба», — привел данные председатель «Рыбного союза» Александр Панин. Он сообщил, что в 2023 году экспорт российских крабов в Южную Корею и Китай продемонстрировал обнадеживающие показатели: Республика Корея приобрела 55% экспортируемых крабов по весу и 39% по стоимости, в то время как КНР закупила 42% по весу и также 39% по стоимости. За первые четыре месяца 2024 года экспорт в Китай вырос до 12,3 тысяч тонн, что на 12% больше, чем за тот же период предыдущего года, и на 159% больше, чем в 2022 году. Средняя экспортная цена российского краба в Китай составила 34 доллара за килограмм, что на 22% больше, чем в 2023 году, и почти вдвое превышает среднюю цену по всему китайскому импорту краба. В то же время экспорт в Южную Корею немного снизился, достигнув 6,9 тысяч тонн при средней цене 20 долларов за килограмм. «Несмотря на увеличение экспортных объемов, рост издержек привел к снижению цен на краба, что негативно сказалось на доходности отрасли. Добыча краба в 2023 году снизилась на 4% по сравнению с предыдущими годами, и эта тенденция сохраняется в 2024 году, когда к маю было добыто на 13% меньше краба, чем в прошлом году», — заключил Панин.