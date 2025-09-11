Решение о поездке Путина на саммит в Южную Корею, беседа с Трампом: главные заявления Пескова 11 сентября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Владимир Путин еще не принял окончательного решения относительно формата своего участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.
Помимо этого, Песков сообщил, что колебания валютных курсов, которые происходят в последнее время, представляют собой рыночные явления. Главные заявления представителя Кремля — в материале URA.RU.
Формат участия Путина в саммите АТЭС пока не определен
Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не определился с форматом участия в саммите АТЭС. Он запланирован в этом году в Южной Корее. Таким образом он ответил на вопрос о вероятности визита президента на форум.
Риторика МИД Польши свойственна практически всем странам Евросоюза
Министры иностранных дел Польши, Украины и Литвы 11 сентября выступили с совместным заявлением, в котором вновь осудили инцидент с падением беспилотников на польской территории, охарактеризовав произошедшее как умышленную атаку. Пресс-секретарь президента России прокомментировал данную позицию, отметив, что подобная риторика не является новой и свойственна практически всем европейским столицам. В последнее время Москва продолжает наблюдать подобное.
Он также уточнил, что дополнительных комментариев по этому поводу не планируется. Ключевая позиция уже ранее была озвучена Минобороны ранее. Также ведомство при необходимости готово предоставить дополнительные разъяснения.
Точные сроки телефонных переговоров Трампа и Путина пока неизвестны
В настоящее время не установлены ни точные сроки, ни дата проведения телефонных переговоров между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Представитель Кремля подчеркнул, что, при необходимости, организация беседы между лидерами двух государств может быть осуществлена в кратчайшие сроки. Все существующие каналы связи между Москвой и Вашингтоном функционируют в штатном режиме.
Колебания курса доллара являются рыночными процессами
По данным на 11 сентября, внебиржевой курс евро впервые с 10 февраля превысил отметку в 100 рублей. Днем ранее курс доллара достигал уровня 87 рублей. Колебания валютных курсов представляют собой рыночные явления, отметил Песков.
«Это не прерогатива Кремля считать курс доллара. А что касается колебаний курса доллара — это рыночные процессы. Безусловно, президент неоднократно говорил об этом, что в каждой ситуации то экспортерам нравится — импортерам не нравится, то наоборот. Поэтому всегда есть на рынке те, кому в большей или меньшей степени выгодны колебания рубля в ту или иную сторону», — уточнил он. Однако в целом макроэкономическая ситуация остается стабильной, надежной и предсказуемой, несмотря на сложную обстановку в мировой экономике.
Учения России и Белоруссии не нацелены против других стран
Пресс-секретарь лидера РФ заявил, что учения «Запад-2025» не преследуют цели противодействия каким-либо государствам, а являются частью продолжающегося военного взаимодействия между Россией и Белоруссией. Об этом Дмитрий Песков сообщил в ответ на вопрос относительно возможных провокаций в ходе маневров.
«Учения действительно будут. Это плановые учения, они не нацелены против кого-то. Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработки взаимодействия между двумя стратегическими союзниками. Поэтому будем дальше продолжать эту нашу линию, которая абсолютно не является ни для кого секретом, всем хорошо известна. Подчеркиваю, все действия не направлены против третьих стран», — отметил Песков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.