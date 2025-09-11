В Анкаре произошло землетрясение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Особенно сильные колебания были зафиксированы в районе Чанкая
Особенно сильные колебания были зафиксированы в районе Чанкая Фото:

Жители турецкой столицы Анкары ощутили землетрясение, которые вызвало панику в ряде районов города. Магнитуда толчка составила 4,1 балла.

Как передает корреспондент РИА Новости, многие жители в спешке покидали здания, опасаясь повторных толчков. Особенно сильные колебания были зафиксированы в районе Чанкая — одном из центральных и густонаселенных районов Анкары. Подземные толчки ощущались также вблизи здания государственной телерадиокомпании TRT.

По информации Управления по ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), эпицентр землетрясения находился в районе Калечик. Глубина очага составила 11,08 километра. Критической ситуации в Анкаре не зафиксировано.

Прошлое землетрясение магнитудой 3,2 балла в Анкаре было зафиксировано 11 августа. Сейсмическая активность была отмечена в районе Этимесгут, а очаг землетрясения располагался на глубине порядка 4,7 километра. Подземные толчки ощущались жителями района Чанкая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители турецкой столицы Анкары ощутили землетрясение, которые вызвало панику в ряде районов города. Магнитуда толчка составила 4,1 балла. Как передает корреспондент РИА Новости, многие жители в спешке покидали здания, опасаясь повторных толчков. Особенно сильные колебания были зафиксированы в районе Чанкая — одном из центральных и густонаселенных районов Анкары. Подземные толчки ощущались также вблизи здания государственной телерадиокомпании TRT. По информации Управления по ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), эпицентр землетрясения находился в районе Калечик. Глубина очага составила 11,08 километра. Критической ситуации в Анкаре не зафиксировано. Прошлое землетрясение магнитудой 3,2 балла в Анкаре было зафиксировано 11 августа. Сейсмическая активность была отмечена в районе Этимесгут, а очаг землетрясения располагался на глубине порядка 4,7 километра. Подземные толчки ощущались жителями района Чанкая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...