Политика Во Владивостоке заметили генерала НАТО ОТВ: во Владивосток приехал военный атташе посольства Франции генерал Маллар 31 мая 2024 в 08:42 Размер текста - 17 + Во Владивосток приехал атташе по вопросам обороны посольства Франции генерал Жером Маллар Фото: Tech. Sgt. Lionel Castellano / U.S. Department of Defense Во Владивостоке был замечен генерал НАТО. Об этом сообщил телеканал ОТВ. «Делегацию представителей европейских государств возглавляет Жером Маллар — военный атташе по вопросам обороны, сотрудник посольства Французской Республики в России», — передают журналисты ОТВ. По информации СМИ, генерал Маллар прибыл во Владивосток вместе с дипломатами из трех стран. Генерал НАТО был замечен 29 мая. ОТВ передает, что иностранцы приехали в Россию на встречу с сотрудниками Генерального консульства Японии. Конкретные цели визита не уточняются. До этого, как отмечает ОТВ, Маллара заметили в Хабаровске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Во Владивостоке был замечен генерал НАТО. Об этом сообщил телеканал ОТВ. «Делегацию представителей европейских государств возглавляет Жером Маллар — военный атташе по вопросам обороны, сотрудник посольства Французской Республики в России», — передают журналисты ОТВ. По информации СМИ, генерал Маллар прибыл во Владивосток вместе с дипломатами из трех стран. Генерал НАТО был замечен 29 мая. ОТВ передает, что иностранцы приехали в Россию на встречу с сотрудниками Генерального консульства Японии. Конкретные цели визита не уточняются. До этого, как отмечает ОТВ, Маллара заметили в Хабаровске. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям