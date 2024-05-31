Во Владивостоке заметили генерала НАТО

Во Владивостоке был замечен генерал НАТО. Об этом сообщил телеканал ОТВ.
«Делегацию представителей европейских государств возглавляет Жером Маллар — военный атташе по вопросам обороны, сотрудник посольства Французской Республики в России», — передают журналисты ОТВ. По информации СМИ, генерал Маллар прибыл во Владивосток вместе с дипломатами из трех стран.
Генерал НАТО был замечен 29 мая. ОТВ передает, что иностранцы приехали в Россию на встречу с сотрудниками Генерального консульства Японии. Конкретные цели визита не уточняются. До этого, как отмечает ОТВ, Маллара заметили в Хабаровске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.