Во Владивостоке заметили генерала НАТО

ОТВ: во Владивосток приехал военный атташе посольства Франции генерал Маллар
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Во Владивосток приехал атташе по вопросам обороны посольства Франции генерал Жером Маллар Фото:

Во Владивостоке был замечен генерал НАТО. Об этом сообщил телеканал ОТВ.

«Делегацию представителей европейских государств возглавляет Жером Маллар — военный атташе по вопросам обороны, сотрудник посольства Французской Республики в России», — передают журналисты ОТВ. По информации СМИ, генерал Маллар прибыл во Владивосток вместе с дипломатами из трех стран.

Генерал НАТО был замечен 29 мая. ОТВ передает, что иностранцы приехали в Россию на встречу с сотрудниками Генерального консульства Японии. Конкретные цели визита не уточняются. До этого, как отмечает ОТВ, Маллара заметили в Хабаровске.

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Во Владивостоке был замечен генерал НАТО. Об этом сообщил телеканал ОТВ. «Делегацию представителей европейских государств возглавляет Жером Маллар — военный атташе по вопросам обороны, сотрудник посольства Французской Республики в России», — передают журналисты ОТВ. По информации СМИ, генерал Маллар прибыл во Владивосток вместе с дипломатами из трех стран. Генерал НАТО был замечен 29 мая. ОТВ передает, что иностранцы приехали в Россию на встречу с сотрудниками Генерального консульства Японии. Конкретные цели визита не уточняются. До этого, как отмечает ОТВ, Маллара заметили в Хабаровске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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